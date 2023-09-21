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ДТП

Подростки на питбайке под Белгородом попали в ДТП, есть пострадавший

21 сентября 2023, 08:53
Фото: 1MI
ДТП

Пассажир питбайка пострадал в аварии под Белгородом

В результате аварии 14-летняя девушка получила травмы. В региональном УМВД рассказали о двух авариях с пострадавшими, которые случились за последние сутки.
Сюжет
Авария

Подростки на питбайке попали в аварию. Произошла она 21 сентября в 19:00 в селе Стрелецкое Белгородского района. Рядом с домом №1а по улице Болховской проезжал автомобиль Kia под управлением 35-летней женщины. По информации МВД, водитель при повороте не уступила дорогу, из-за чего авто столкнулось с питбайком. За рулём последнего была 14-летняя девушка. Пострадал в аварии 14-летний пассажир питбайка.

Вторая авария произошла в Валуйском городском округе. 57-летний водитель ВАЗ-11113 на 61-м км автодороги Новый Оскол — Валуйки — Ровеньки, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ-211440.

От столкновения второй автомобиль выехал на полосу встречного движения и въехал в Volvo. В результате аварии пострадал 57-летний водитель ВАЗ-11113.

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#Белгородская область#Белгородский район#Подростки#Авария#Пострадавшие#Тройное дтп#Белгород#Валуйский горокруг#Питбайк#Александра Склярова
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