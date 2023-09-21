Подростки на питбайке под Белгородом попали в ДТП, есть пострадавший

Подростки на питбайке попали в аварию. Произошла она 21 сентября в 19:00 в селе Стрелецкое Белгородского района. Рядом с домом №1а по улице Болховской проезжал автомобиль Kia под управлением 35-летней женщины. По информации МВД, водитель при повороте не уступила дорогу, из-за чего авто столкнулось с питбайком. За рулём последнего была 14-летняя девушка. Пострадал в аварии 14-летний пассажир питбайка.