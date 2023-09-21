Певец SHAMAN записал обращение девятилетнему белгородцу

Мальчик Дима из Строителя создал волонтёрскую группу и назвал её в честь одной из песен исполнителя Шамана. В ответ он получил тёплое видеообращение с приглашением на концерт в Белгороде. Всё произошло в рамках телепрограммы «Наши».

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