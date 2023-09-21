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Певец SHAMAN записал обращение девятилетнему белгородцу

Певец SHAMAN записал обращение девятилетнему белгородцу

21 сентября 2023, 18:42
Фото: Bel.ru
Мальчик Дима из Строителя создал волонтёрскую группу и назвал её в честь одной из песен исполнителя Шамана. В ответ он получил тёплое видеообращение с приглашением на концерт в Белгороде. Всё произошло в рамках телепрограммы «Наши».
Сюжет
СВО

Девятилетний мальчик Дима из Строителя организовал вместе со своими родственниками небольшую волонтёрскую группу «Встанем». На такое название белгородца вдохновило творчество Шамана. Певец заметил мальчика и записал для него видеообращение с благодарностью за его дело.

Дима, большое тебе спасибо за то, что ты делаешь для страны. Ты делаешь великое, большое дело, помогая нашим бойцам. Несмотря на то что тебе всего девять лет, ты ведешь себя, как настоящий русский мужик.
SHAMAN

Сейчас девятилетний Дима собирает посылки для наших бойцов, а в будущем он мечтает стать военным.

Видео: Скриншот из программы "Наши"
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#Видео#Общество#Белгородская область#Белгород#СВО#Милена Фишер
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