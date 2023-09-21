Певец SHAMAN записал обращение девятилетнему белгородцу

Posted Сегодня, 18:42
Published Сегодня, 18:42
Modified Сегодня, 18:59
Updated Сегодня, 18:59
Девятилетний мальчик Дима из Строителя организовал вместе со своими родственниками небольшую волонтёрскую группу «Встанем». На такое название белгородца вдохновило творчество Шамана. Певец заметил мальчика и записал для него видеообращение с благодарностью за его дело.
Дима, большое тебе спасибо за то, что ты делаешь для страны. Ты делаешь великое, большое дело, помогая нашим бойцам. Несмотря на то что тебе всего девять лет, ты ведешь себя, как настоящий русский мужик.
SHAMAN
Сейчас девятилетний Дима собирает посылки для наших бойцов, а в будущем он мечтает стать военным.