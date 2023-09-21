Очередную партию гуманитарного груза в зону СВО передал депутат облдумы Фёдор Сулим

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
«Десятки раз мои коллеги, депутаты облдумы, в сопровождении представителей управления региональной безопасности ездили в Донецкую и Луганскую Народные Республики и передавали необходимую гуманитарную помощь: от продуктов до дополнительного спецоборудования. В этот раз Фёдор Сулим побывал в Донецке и Херсонской области, где встретился с бойцами из Белгородской области. Груз ребятам доставили объёмный — около шести тонн. И, главное, конечно, передали защитникам приветы с малой родины и поблагодарили их за мужество и достойную службу», — поделился Юрий Николаевич.
Фёдор Сулим сообщил подробности командировки. В составе гуманитарной помощи, доставленной белгородским бойцам, — маскировочные костюмы, вода, кондитерские изделия, крупы, конфеты, сгущённое молоко, консервы, растительное масло, сахар, постельное бельё и медикаменты.
Фёдор Егорович пообщался с военнослужащими и передал им признательность от всех жителей Белгородской области. А бойцы признались, что весточки с родной земли прибавляют им сил и уверенности.
«От всего состава части хочу поблагодарить Губернатора Белгородской области и весь депутатский корпус за то, что оказывают всемерную помощь и поддержку нашим бойцам. Начиная от самого первого дня, с момента комплектования, мы получали помощь по линии Белгородской области и сейчас тоже. Всё это нам очень нужно, и помогает ребятам в повседневной боевой работе», — обратились к землякам военнослужащие.
Также Фёдор Сулим по поручению руководства заехал в Донецкий дом малютки, чтобы узнать, чем требуется помочь.