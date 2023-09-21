Очередную партию гуманитарного груза в зону СВО передал депутат облдумы Фёдор Сулим

«Десятки раз мои коллеги, депутаты облдумы, в сопровождении представителей управления региональной безопасности ездили в Донецкую и Луганскую Народные Республики и передавали необходимую гуманитарную помощь: от продуктов до дополнительного спецоборудования. В этот раз Фёдор Сулим побывал в Донецке и Херсонской области, где встретился с бойцами из Белгородской области. Груз ребятам доставили объёмный — около шести тонн. И, главное, конечно, передали защитникам приветы с малой родины и поблагодарили их за мужество и достойную службу», — поделился Юрий Николаевич.