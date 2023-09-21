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Published Сегодня, 12:17

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

Очередную партию гуманитарного груза в зону СВО передал депутат облдумы Фёдор Сулим

Очередную партию гуманитарного груза в зону СВО передал депутат облдумы Фёдор Сулим

21 сентября 2023, 12:17
В этот раз пунктом назначения стали Донецк и Херсонская области, рассказал спикер Белгородской областной Думы Юрий Клепиков.

«Десятки раз мои коллеги, депутаты облдумы, в сопровождении представителей управления региональной безопасности ездили в Донецкую и Луганскую Народные Республики и передавали необходимую гуманитарную помощь: от продуктов до дополнительного спецоборудования. В этот раз Фёдор Сулим побывал в Донецке и Херсонской области, где встретился с бойцами из Белгородской области. Груз ребятам доставили объёмный — около шести тонн. И, главное, конечно, передали защитникам приветы с малой родины и поблагодарили их за мужество и достойную службу», — поделился Юрий Николаевич.

Фёдор Сулим сообщил подробности командировки. В составе гуманитарной помощи, доставленной белгородским бойцам, — маскировочные костюмы, вода, кондитерские изделия, крупы, конфеты, сгущённое молоко, консервы, растительное масло, сахар, постельное бельё и медикаменты.

Фёдор Егорович пообщался с военнослужащими и передал им признательность от всех жителей Белгородской области. А бойцы признались, что весточки с родной земли прибавляют им сил и уверенности.

«От всего состава части хочу поблагодарить Губернатора Белгородской области и весь депутатский корпус за то, что оказывают всемерную помощь и поддержку нашим бойцам. Начиная от самого первого дня, с момента комплектования, мы получали помощь по линии Белгородской области и сейчас тоже. Всё это нам очень нужно, и помогает ребятам в повседневной боевой работе», — обратились к землякам военнослужащие.

Также Фёдор Сулим по поручению руководства заехал в Донецкий дом малютки, чтобы узнать, чем требуется помочь.

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#Общество#Белгородская область#Продукты#Гуманитарная помощь#Белгородская областная Дума#Военнослужащие#Зона СВО#Артем Черненко
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