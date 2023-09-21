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На СГОКе наградили победителей конкурса на лучшую организацию рабочих мест

На СГОКе наградили победителей конкурса на лучшую организацию рабочих мест

21 сентября 2023, 09:14
На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) подвели итоги конкурса «Железный порядок», в котором оценивали внедрение системы организации рабочих мест 6С — одного из базовых инструментов производственной системы.

Всего в конкурсе поучаствовали более 100 сотрудников 20 участков структурных подразделений комбината.

Цель конкурса «Железный порядок» вовлечь сотрудников в повышение безопасности труда и эффективности производства на рабочих местах, сокращение потерь времени при подготовке и выполнении различных работ.

Сертификаты на 300 тысяч рублей, специальные таблички «Образцовый участок СГОКа», наборы сувенирных медалей и именные дипломы получили коллективы участков рудоуправления, цеха железнодорожного транспорта, обогатительной фабрики и фабрики окомкования, цеха хвостового хозяйства и управления ремонтов.

«В одной из номинаций — „Народное признание“ — победителя определяли сами сотрудники открытым голосованием на внутреннем корпоративном портале. Остальных мы выбрали на обходах с участием руководителей и специалистов подразделений, фокус при оценке участков делали на безопасности, эффективности и удобстве. Этот конкурс — полезный обмен опытом между коллективами по базовому инструменту производственной системы и отличная возможность выйти на новый уровень улучшения рабочих мест сотрудников», — прокомментировал генеральный директор Стойленского ГОКа Максим Беленко.

Церемонии награждения прошли в цехах, где победителей поздравили вице-президент по операционной эффективности Группы НЛМК Екатерина Елетина, вице-президент Группы НЛМК, руководитель дивизиона «Сырье» Алексей Солдатенков, генеральный директор Стойленского ГОКа Максим Беленко и руководители структурных подразделений.

О том, как проходило награждение победителей, можно посмотреть здесь

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#Общество#Белгородская область#Сгок#Награждение#Сертификаты#Безопасность труда#Руководители#Артем Черненко
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