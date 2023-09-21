На СГОКе наградили победителей конкурса на лучшую организацию рабочих мест

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Всего в конкурсе поучаствовали более 100 сотрудников 20 участков структурных подразделений комбината.
Цель конкурса «Железный порядок» – вовлечь сотрудников в повышение безопасности труда и эффективности производства на рабочих местах, сокращение потерь времени при подготовке и выполнении различных работ.
Сертификаты на 300 тысяч рублей, специальные таблички «Образцовый участок СГОКа», наборы сувенирных медалей и именные дипломы получили коллективы участков рудоуправления, цеха железнодорожного транспорта, обогатительной фабрики и фабрики окомкования, цеха хвостового хозяйства и управления ремонтов.
«В одной из номинаций — „Народное признание“ — победителя определяли сами сотрудники открытым голосованием на внутреннем корпоративном портале. Остальных мы выбрали на обходах с участием руководителей и специалистов подразделений, фокус при оценке участков делали на безопасности, эффективности и удобстве. Этот конкурс — полезный обмен опытом между коллективами по базовому инструменту производственной системы и отличная возможность выйти на новый уровень улучшения рабочих мест сотрудников», — прокомментировал генеральный директор Стойленского ГОКа Максим Беленко.
Церемонии награждения прошли в цехах, где победителей поздравили вице-президент по операционной эффективности Группы НЛМК Екатерина Елетина, вице-президент Группы НЛМК, руководитель дивизиона «Сырье» Алексей Солдатенков, генеральный директор Стойленского ГОКа Максим Беленко и руководители структурных подразделений.
О том, как проходило награждение победителей, можно посмотреть здесь