На ремонт дороги под Белгородом от Разумного до Новосадового выделили 346 млн рублей

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
Согласно документам госзакупки, областной центр закупок ищет подрядчика, которые отремонтирует дорогу Разумное — Севрюково — Новосадовый в Белгородском районе. Протяжённость — более 6 км.
Всего на работы готовы потратить 346 млн рублей. Средства выделят из областного бюджета. Подрядчик должен будет провести подготовительные работы, демонтировать бортовые камни, дорожные знаки (с вывозом в пункт приёма металлолома), а также разобрать тротуарную плитку.
В его обязанности войдёт срезка существующего асфальтобетонного покрытия, устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси и верхнего слоя покрытия 5 см из асфальтобетонной смеси.
Также исполнитель должен будет перенести водосбросы на разделительной полосе, уложить полиэтиленовые трубы, обустроить разделительную полосу и подходы к пешеходным переходам.
После ремонта на дороге появятся остановочные и посадочные площадки, а также автопавильон. Подрядчик установит ограждения, нанесёт дорожную разметку, установит знаки, оборудует тротуары, а также приведёт в порядок мостовое полотно.
К работам приступят в апреле 2025 года. Завершить планируют 30 июня 2025 года.
Подать документы на участие в электронном аукционе можно до 5 октября.