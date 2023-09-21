На ремонт дороги под Белгородом от Разумного до Новосадового выделили 346 млн рублей

Всего на работы готовы потратить 346 млн рублей. Средства выделят из областного бюджета. Подрядчик должен будет провести подготовительные работы, демонтировать бортовые камни, дорожные знаки (с вывозом в пункт приёма металлолома), а также разобрать тротуарную плитку.