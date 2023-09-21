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На ремонт дороги под Белгородом от Разумного до Новосадового выделили 346 млн рублей

На ремонт дороги под Белгородом от Разумного до Новосадового выделили 346 млн рублей

21 сентября 2023, 15:13
Фото: 1MI
Работы проведут на автомобильной дороге Разумное — Севрюково — Новосадовый. На работы готовы направить 346 млн рублей. Подать документы на участие в электронном аукционе можно до 5 октября.

Согласно документам госзакупки, областной центр закупок ищет подрядчика, которые отремонтирует дорогу Разумное — Севрюково — Новосадовый в Белгородском районе. Протяжённость — более 6 км.

Всего на работы готовы потратить 346 млн рублей. Средства выделят из областного бюджета. Подрядчик должен будет провести подготовительные работы, демонтировать бортовые камни, дорожные знаки (с вывозом в пункт приёма металлолома), а также разобрать тротуарную плитку.

В его обязанности войдёт срезка существующего асфальтобетонного покрытия, устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси и верхнего слоя покрытия 5 см из асфальтобетонной смеси.

Также исполнитель должен будет перенести водосбросы на разделительной полосе, уложить полиэтиленовые трубы, обустроить разделительную полосу и подходы к пешеходным переходам.

После ремонта на дороге появятся остановочные и посадочные площадки, а также автопавильон. Подрядчик установит ограждения, нанесёт дорожную разметку, установит знаки, оборудует тротуары, а также приведёт в порядок мостовое полотно.

К работам приступят в апреле 2025 года. Завершить планируют 30 июня 2025 года.

Подать документы на участие в электронном аукционе можно до 5 октября.

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