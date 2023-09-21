Москва побила, а Белгород нет: синоптики рассказали о температурных рекордах

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Минувшая ночь в Москве стала рекордно теплой и бархатной, на базовой метеостанции столбики термометра не опустились ниже плюс 16,2 градуса, сообщают РИА «Новости».
Рекорд температуры воздуха был установлен и в Петербурге. В ночь на четверг, 21 сентября, столбик термометра не опускался ниже +16,1 градуса. Об этом сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.
Журналисты Бел.Ру узнали в областном Гидрометцентре, как обстояли дела в Белгороде. Синоптики сообщили, что в областном центре температурный рекорд установлен не был.
Самая высокая дневная температура 20 сентября была зафиксирована в 1994 году. Тогда столбик термометра показал +29,2˚С. В текущем году 20 сентября в Белгороде зафиксировали +25,1˚С.
Что касается минимальных значений, -2,4˚С столбик термометра показал в ночь на 21 сентября в 1949 году. Текущей ночью значения доходили до +11,8˚С.
В региональном Гидрометцентре Бел.Ру также рассказали, что в первой декаде сентября текущего года температура была в пределах средней многолетней нормы — при норме +16,5˚С показатель достиг +16,7˚С.
Во второй декаде температура в областном центре была на один градус выше нормы — норма +14,3˚С, показатель — +15,4˚С.
Что касается третьей декады, синоптики ожидают превышение нормы на 4-5 градусов.