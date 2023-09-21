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Published Сегодня, 14:21

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

Высокая температура в Белгороде не стала рекордной за период наблюдений

Москва побила, а Белгород нет: синоптики рассказали о температурных рекордах

21 сентября 2023, 14:21
Фото: 1MI

Высокая температура в Белгороде не стала рекордной за период наблюдений

Ночью в Москве и Петербурге был побит температурный рекорд. Журналисты Бел.Ру узнали в областном Гидрометцентре, как обстояли дела в Белгороде.

Минувшая ночь в Москве стала рекордно теплой и бархатной, на базовой метеостанции столбики термометра не опустились ниже плюс 16,2 градуса, сообщают РИА «Новости».

Рекорд температуры воздуха был установлен и в Петербурге. В ночь на четверг, 21 сентября, столбик термометра не опускался ниже +16,1 градуса. Об этом сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Журналисты Бел.Ру узнали в областном Гидрометцентре, как обстояли дела в Белгороде. Синоптики сообщили, что в областном центре температурный рекорд установлен не был.

Самая высокая дневная температура 20 сентября была зафиксирована в 1994 году. Тогда столбик термометра показал +29,2˚С. В текущем году 20 сентября в Белгороде зафиксировали +25,1˚С.

Что касается минимальных значений, -2,4˚С столбик термометра показал в ночь на 21 сентября в 1949 году. Текущей ночью значения доходили до +11,8˚С.

В региональном Гидрометцентре Бел.Ру также рассказали, что в первой декаде сентября текущего года температура была в пределах средней многолетней нормы — при норме +16,5˚С показатель достиг +16,7˚С.

Во второй декаде температура в областном центре была на один градус выше нормы — норма +14,3˚С, показатель — +15,4˚С.

Что касается третьей декады, синоптики ожидают превышение нормы на 4-5 градусов.

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#Город#Москва#Температура#Эксклюзив#Рекорд#Синоптики#Белгород#Кристина Семенчук
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