Минпромторг второй год подряд признает белгородскую ярмарку «Южная» лучшей в России

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Но так было не всегда. Накануне очередной годовщины с момента открытия «Южной», вспоминаем её историю и оцениваем современность.
На территорию ярмарки «Южная» мы попадаем со стороны остановки общественного транспорта на Костюкова — привычной для белгородцев «Телевышки». Путь здесь проходит через просторные торговые залы с высокими потолками. Сегодня территорию «Южной» можно разделить на три зоны — большое здание крытого рынка, с которого начиналась история этой площадки, торговые ряды внутренней части, и те самые новые торговые залы, обрамляющие ярмарку со стороны улиц Костюкова и Ватутина. Их стеклянные фасады с панорамными окнами пропускают много света внутрь, добавляя воздушности и свободы пространству. Вся внутренняя территория ярмарки «Южная» вымощена плиткой, в которой предусмотрены водоотводы.
В подавляющем большинстве регионов нашей страны слово «рынок» по-прежнему ассоциируется с торговыми палатками из 90-х с соответствующим антуражем — на «Южной» такой экзотики вы уже не найдёте. И даже места, отведенные для социальной торговли — привычных нам бабушек с тем нехитрым добром, что вырастили они своими руками — выглядят лаконично, но очень стильно — стеллажи из дерева и металла, укрытые навесами от солнца или дождя. Такой вы увидите ярмарку «Южная», посетив её сегодня.
Начиналась же история «Южной» ярмарки почти три десятка лет назад, во времена бурного роста предпринимательской активности в постсоветской России. Тогда здесь, на пустыре возле телевышки, стартовало строительство крытого здания рынка Южный. Он был открыт 1 октября 1994 года, и представлял из себя именно то, что мы привыкли ассоциировать со словом «рынок». Хаотично разрастаясь торговыми модулями и магазинчиками, Южный рынок в итоге охватил практически весь бывший пустырь. Место было выбрано удачно — пересечение одних из главных улиц района Харгоры. Последующие годы своего существования Южный рынок не выделялся какими-либо архитектурными изысками — разношерстные фасады павильонов и пестрые вывески создавали в этой видной локации города присущий таким местам визуальный «Шанхай». Всё было в духе того времени — вложи поменьше, а получай побольше.
Совсем неуместно эта территория стала смотреться к тому моменту, когда вокруг начали расти новые жилые комплексы и огромные торговые центры. Южный рынок выглядел устаревшим монстром со своим обветшалым сайдингом и обилием дешевой рекламы. Ситуация начала улучшаться только со сменой собственников рынка. Новые владельцы сделали ставку на то, что вложения в масштабную реновацию «Южного» вернутся за счет повышения лояльности со стороны белгородцев. И, как показывает время, не прогадали. Обновление рынка стартовало в августе 2020-го года. Собственники провели огромную работу по обновлению всей инженерной инфраструктуры, как на открытой части рынка, так и внутри. Были разобраны старые павильоны по периметру территории, и на их месте возведены новые капитальные строения в едином архитектурном стиле. Вообще к дизайну отнеслись с должным уровнем уважения — общий формат оформления вывесок, замысловатые входные группы и даже вечерняя подсветка — казалось бы, совсем не обязательные элементы для простой торговли, но крайне важные для общего облика Белгорода, как города уютного и ухоженного. Через год после начала реновации белгородцам был представлен обновленный торговый объект — «Южная» ярмарка.
И этот смелый шаг со стороны собственников «Южной» принёс свои результаты. Белгородцы получили современную площадку рыночно-ярмарочной торговли, вместительную парковку и благоустроенную территорию с безбарьерной средой. Магазины самой широкой категории товаров, пользующиеся большой популярностью у населения, качественные фермерские продукты — и тут нельзя не упомянуть о регулярном контроле качества со стороны независимой ветеринарной лаборатории! — фудкорты и бесплатная парковка на 200 машин. Такими и должны быть современные рынки и ярмарки — ну, а как иначе? Вот и Министерство промышленности и торговли РФ считает так же, поэтому второй год подряд в рамках Всероссийской «Недели Ритейла» — одного из самых значимых и крупных отраслевых мероприятий, ежегодно организуемого Минпромторгом в Москве — команда нашей ярмарки «Южной» получает дипломы за подписью Дениса Мантурова. В 2022-м году белгородцы привезли из Москвы победу в конкурсе «Торговля России» в номинации «Лучшая Ярмарка», а уже в 2023-м взяли номинацию «Лучший розничный рынок».
Сами же жители Белгорода голосуют за «Южную» своим вниманием. Ежедневно территорию ярмарки посещает в среднем 10 тысяч человек. Для каждого из гостей ярмарка «Южная» предоставляет самый широкий выбор натуральных и полезных продуктов, обрамленный в комфортный дизайн обновленных интерьеров. Заглянув сюда однажды, вы наверняка станете постоянным посетителем этого современного торгового места, не уступающего по своему уровню столичным рынкам и ярмаркам, которые с каждым годом привлекают к себе всё больше внимания. И будьте уверены — на «Южной» вам будут всегда рады!