Минпромторг второй год подряд признает белгородскую ярмарку «Южная» лучшей в России

Совсем неуместно эта территория стала смотреться к тому моменту, когда вокруг начали расти новые жилые комплексы и огромные торговые центры. Южный рынок выглядел устаревшим монстром со своим обветшалым сайдингом и обилием дешевой рекламы. Ситуация начала улучшаться только со сменой собственников рынка. Новые владельцы сделали ставку на то, что вложения в масштабную реновацию «Южного» вернутся за счет повышения лояльности со стороны белгородцев. И, как показывает время, не прогадали. Обновление рынка стартовало в августе 2020-го года. Собственники провели огромную работу по обновлению всей инженерной инфраструктуры, как на открытой части рынка, так и внутри. Были разобраны старые павильоны по периметру территории, и на их месте возведены новые капитальные строения в едином архитектурном стиле. Вообще к дизайну отнеслись с должным уровнем уважения — общий формат оформления вывесок, замысловатые входные группы и даже вечерняя подсветка — казалось бы, совсем не обязательные элементы для простой торговли, но крайне важные для общего облика Белгорода, как города уютного и ухоженного. Через год после начала реновации белгородцам был представлен обновленный торговый объект — «Южная» ярмарка.