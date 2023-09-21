Металлоинвест запускает уникальный маршрут промышленного туризма «От руды до проката»

В музее ОЭМК экскурсантов познакомят с историей предприятия, а затем они пройдут по электросталеплавильному, сортопрокатному цеху и цеху отделки проката, где посмотрят на выплавку жидкой стали в печах размером с двухэтажный дом и производство проката из стальных заготовок весом до 10 тонн каждая.