Металлоинвест запускает уникальный маршрут промышленного туризма «От руды до проката»

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
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Updated Сегодня, 14:50
В рамках одной экскурсии продолжительностью порядка шести часов туристы смогут проследить весь путь рождения металла — от добычи руды до производства проката.
«Это первый на сегодняшний день в России объединенный маршрут двух предприятий, который позволяет увидеть всю цепочку производства металла за один день, — прокомментировала Наталья Кисельникова, разработчик методологии развития промышленного туризма Агентства стратегических инициатив. — Такой формат не только удобен при планировании поездки, но и позволяет участникам экскурсии лучше понять взаимосвязь технологических процессов, рассмотреть производство как единый организм».
Начальник управления корпоративных мероприятий, специальных проектов и протокольного сопровождения Металлоинвеста Елена Хохрина рассказала, что единый маршрут по двум крупнейшим предприятиям Белгородской области был представлен на недавно прошедшей в Москве международной выставке «ОТДЫХ Leisure-2023» и вызвал немалый интерес у участников мероприятия.
Следуя по маршруту «От руды до проката», туристы посетят выставочный центр «Магниториум» филиала НИТУ МИСИС в городе Губкин. Увидят крупнейший в мире карьер по добыче негорючих полезных ископаемых и узнают, как на Лебединском ГОКе руда превращается в окатыши и горячебрикетированное железо.
В музее ОЭМК экскурсантов познакомят с историей предприятия, а затем они пройдут по электросталеплавильному, сортопрокатному цеху и цеху отделки проката, где посмотрят на выплавку жидкой стали в печах размером с двухэтажный дом и производство проката из стальных заготовок весом до 10 тонн каждая.
Старт программы «От руды до проката» запланирован на 7 октября. Узнать полную информацию о маршрутах на предприятия Металлоинвеста и оставить заявку на групповую или индивидуальную экскурсию можно на сайте www.promtourism.metalloinvest.com.
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