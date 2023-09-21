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Posted Сегодня, 13:29

Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

Отключение фонтанов

Мэрия объявила о скором завершении сезона фонтанов в Белгороде

21 сентября 2023, 13:29
Фото: пресс-служба городской администрации
Отключение фонтанов

Фонтаны в Белгороде начнут готовить к зиме с 1 октября

Мастера «законсервируют» трубы, а насосы разберут и отправят на хранение в Белгорблагоустройство. Там же детали приведут в порядок и весной вернут на место, сообщили в городской администрации.

Фонтаны начнут подготавливать к зимнему сезону уже с 1 октября. Специалисты сольют всю воду, промоют чаши и почистят архитектурные формы. Затем мастера разберут насосы и отвезут их на хранение в Белгорблагоустройство. Трубы же будут «законсервированы».

Все работы займут порядка 1,5 месяца. Больше всего времени уйдёт на фонтан в парке Памяти, у которого объём чаши составляет 510 кубометров.

В летнее время за исправной работой фонтанов тоже следят: мастера проверяют их каждые две недели.

Напомним, что каждый год фонтаны в Белгороде включают 1 мая.

Отключение фонтановОтключение фонтанов
Отключение фонтановОтключение фонтанов
Отключение фонтановОтключение фонтанов
Отключение фонтанов
Фото: пресс-служба городской администрации
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#Новости Белгорода#Фонтаны#Белгорблагоустройство#Белгород#Александра Склярова
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