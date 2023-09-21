Мэрия объявила о скором завершении сезона фонтанов в Белгороде

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Фонтаны начнут подготавливать к зимнему сезону уже с 1 октября. Специалисты сольют всю воду, промоют чаши и почистят архитектурные формы. Затем мастера разберут насосы и отвезут их на хранение в Белгорблагоустройство. Трубы же будут «законсервированы».
Все работы займут порядка 1,5 месяца. Больше всего времени уйдёт на фонтан в парке Памяти, у которого объём чаши составляет 510 кубометров.
В летнее время за исправной работой фонтанов тоже следят: мастера проверяют их каждые две недели.
Напомним, что каждый год фонтаны в Белгороде включают 1 мая.