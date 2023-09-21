Мэрия объявила о скором завершении сезона фонтанов в Белгороде

Фонтаны начнут подготавливать к зимнему сезону уже с 1 октября. Специалисты сольют всю воду, промоют чаши и почистят архитектурные формы. Затем мастера разберут насосы и отвезут их на хранение в Белгорблагоустройство. Трубы же будут «законсервированы».