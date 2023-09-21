Кровли домов в Шебекино и Новой Таволжанке должны восстановить к октябрю

В населённых пунктах выявили более 162 тыс. кв. м повреждённой кровли, но отремонтировали уже более 135 тыс. кв. м. Эта площадь составляет примерно 19 футбольных полей. Также в городе и селе выявили 25,5 тыс. кв. м повреждённых окон. Восстановить удалось пока 23,5 тыс. кв. м.