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Кровли домов в Шебекино и Новой Таволжанке должны восстановить к октябрю

Кровли домов в Шебекино и Новой Таволжанке должны восстановить к октябрю

21 сентября 2023, 08:25
Фото: 1MI
О ходе ремонта рассказал губернатор Вячеслав Гладков. Он считает, что нужно увеличить темпы работ по восстановлению кровли. Однако завершить ремонт власти планируют уже к октябрю.

Губернатор Вячеслав Гладков назвал срок восстановления кровли домов в обстреливаемых Шебекино и Новой Таволжанке. Несмотря на трудности, восстановить их должны к началу октября.

Как рассказал глава региона, состоялось еженедельное совещание по восстановлению повреждённых от обстрелов жилых домов в приграничном Шебекино и обстреливаемом селе. По словам Гладкова, строители успели выполнить внушительный объём работ.

В населённых пунктах выявили более 162 тыс. кв. м повреждённой кровли, но отремонтировали уже более 135 тыс. кв. м. Эта площадь составляет примерно 19 футбольных полей. Также в городе и селе выявили 25,5 тыс. кв. м повреждённых окон. Восстановить удалось пока 23,5 тыс. кв. м.

Тем не менее темпы работ по восстановлению кровли необходимо увеличить, считает губернатор. И это не связано с тем, что строители не справляются.

Просто выявляются новые факты повреждений в связи с тем, что возвращаются жители тех домов, к которым ранее не было доступа. И несмотря на это, мы должны выполнить все объёмы до начала октября.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Ранее сообщалось, что в Белгородской области в результате обстрелов разрушены 4568 частных домов и 3361 квартира. По состоянию на 17 сентября восстановить удалось 4847 жилых помещений.

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