Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:38

Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Конец рабочей недели встретит белгородцев почти летней погодой

Конец рабочей недели встретит белгородцев почти летней погодой

21 сентября 2023, 12:38
Фото: Bel.ru
Температура воздуха днём поднимется до +28 ˚С. Прогноз погоды на пятницу опубликовали в региональном МЧС.
Сюжет
Погода

По информации синоптиков, пятница в Белгородской области будет тёплой. Завтра, 22 сентября, на территории региона ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер юго-восточный ночью 2-7 м/с, днём 8-13 м/с. Температура воздуха в тёмное время суток опустится до +8…+13 ˚С, а днём поднимется до +23…+28 ˚С.

В Белгороде ночью будет теплее: +11…+13 ˚С. Днём же, напротив, температура ниже: +24…+26 ˚С.

Выходные в городе тоже порадуют жителей тёплой погодой. В субботу и в воскресенье воздух нагреется до +25 ˚С.

Ранее синоптики рассказали, как долго белгородцев будет радовать тёплая погода. Согласно текущему прогнозу, столбик термометра выше +20 ˚С днём будет держаться как минимум до начала октября. При этом дождей почти не ожидается.

Когда в Белгород придёт похолодание?
Узнать подробнее
Читайте также:
Бабье лето продолжается? Какой будет погода в Белгородской области в выходныеМЧС предупреждает о резком ухудшении погоды в Белгородской областиПо-летнему тепло: какой будет погода в Белгородской области в четверг
#Белгородская область#Погода#Тепло#Белгород#Александра Склярова#Переменная облачность
Подпишитесь
ВСУ обстреляли предприятие в Белгородской области
Сегодня, 14:00
Москва побила, а Белгород нет: синоптики рассказали о температурных рекордах
Сегодня, 14:21
Минпромторг второй год подряд признает белгородскую ярмарку «Южная» лучшей в России
Сегодня, 12:02
Игра за 250 тысяч и «массаж мозга»: чем заняты последователи Блиновской в Белгороде
Сегодня, 09:38
Очередную партию гуманитарного груза в зону СВО передал депутат облдумы Фёдор Сулим
Сегодня, 12:17
В ещё одном горокруге Белгородской области не сменился глава
Сегодня, 12:59