Конец рабочей недели встретит белгородцев почти летней погодой

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
По информации синоптиков, пятница в Белгородской области будет тёплой. Завтра, 22 сентября, на территории региона ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер юго-восточный ночью 2-7 м/с, днём 8-13 м/с. Температура воздуха в тёмное время суток опустится до +8…+13 ˚С, а днём поднимется до +23…+28 ˚С.
В Белгороде ночью будет теплее: +11…+13 ˚С. Днём же, напротив, температура ниже: +24…+26 ˚С.
Выходные в городе тоже порадуют жителей тёплой погодой. В субботу и в воскресенье воздух нагреется до +25 ˚С.
Ранее синоптики рассказали, как долго белгородцев будет радовать тёплая погода. Согласно текущему прогнозу, столбик термометра выше +20 ˚С днём будет держаться как минимум до начала октября. При этом дождей почти не ожидается.