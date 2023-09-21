Компания «Промомед» разработала инновационное лекарство от ожирения и диабета

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Речь идет о первом препарате группы глутидов (агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида) российского производства. Он предназначен для терапии пациентов с избыточной массой тела и ожирением, а также для предотвращения развития сердечно-сосудистых осложнений, нередко сопутствующих этим заболеваниям, пишут newizv.ru.
Новая линейка состоит из препаратов «Энлигрия, Квинлиро» (международное непатентованное название — лираглутид) и «Квинсента» (международное непатентованное название — семаглутид).
Профилактика и лечение сахарного диабета является для Министерства здравоохранения РФ одним из приоритетных направлений работы по сохранению здоровья населения. При этом специалисты утверждают, что новый препарат весьма эффективен в борьбе с ожирением, которое является отягчающим фактором для развития множества серьезных заболеваний.
Президент ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» МЗ РФ академик РАН Иван Дедов отмечает, что проблема избыточной массы тела напрямую касается 50% россиян, при этом 30 миллионам граждан поставлен официальный диагноз «ожирение». Это серьезный фактор риска для развития инвалидизирующих заболеваний и жизнеугрожающих состояний (инфарктов, инсультов и прочих сердечно-сосудистых осложнений). Также он отмечает, что избыточный вес негативно влияет на репродуктивное здоровье, что становится угрозой для репродуктивного потенциала России в целом. Минимизация рисков, вызванных нарушением метаболического здоровья, возможна исключительно при снижении избыточного веса. И на данный момент врачи уже располагают внушительным инструментарием из препаратов российского производства для персонифицированного лечения каждого обратившегося к ним больного.
Препарат под торговым названием «Энлигрия» 14 сентября получил регистрационное удостоверение, он начнет продаваться через аптечную сеть со второй декады октября. «Квинлиро» и «Квинсента» пока проходят процедуру государственной регистрации.
В компании «Промомед» уверены, что вышеперечисленные препараты помогут устранить возникший в 2022 году дефицит средств аналогичного действия из-за ухода с российского рынка их единственного производителя.
Председатель совета директоров ГК «Промомед» Петр Белый подчеркнул, что работа над созданием данного препарата проводилась при участии самых авторитетных отечественных эндокринологов. «В основе нашей стратегии — максимальная поддержка национальной лекарственной безопасности. Наша задача — в кратчайшие сроки обеспечить каждого российского пациента инновационными, высокоэффективными и доступными препаратами. Достигнутый сегодня результат — это многолетняя системная работа в области разработки новых технологий полного цикла производства востребованных и жизненно необходимых лекарственных препаратов для российского рынка», — подчеркнул Белый.
Стоит отметить, что «Промомед» производит такие препараты при участии другого фармпредприятия — «Медсинтез».
ГК «Промомед» — отечественная фармацевтическая компания, которая выпускает пять ведущих групп препаратов: противоопухолевые, противовирусные, эндокринологические, неврологические и антибиотики. Это свыше 300 наименований лекарств, 80% из них включены в реестр жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).