Компания «Промомед» разработала инновационное лекарство от ожирения и диабета

Президент ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» МЗ РФ академик РАН Иван Дедов отмечает, что проблема избыточной массы тела напрямую касается 50% россиян, при этом 30 миллионам граждан поставлен официальный диагноз «ожирение». Это серьезный фактор риска для развития инвалидизирующих заболеваний и жизнеугрожающих состояний (инфарктов, инсультов и прочих сердечно-сосудистых осложнений). Также он отмечает, что избыточный вес негативно влияет на репродуктивное здоровье, что становится угрозой для репродуктивного потенциала России в целом. Минимизация рисков, вызванных нарушением метаболического здоровья, возможна исключительно при снижении избыточного веса. И на данный момент врачи уже располагают внушительным инструментарием из препаратов российского производства для персонифицированного лечения каждого обратившегося к ним больного.