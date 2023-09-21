Как выбрать хорошую зубную пасту

Для активных курильщиков лучше выбирать пасты с нормальной абразивностью для эффективного удаления налета и липкой пленки, которая образуется на зубах. Если у вас есть проблемы с деснами, рекомендуется использовать противовоспалительные пасты или пасты с антисептиками. При множественной форме кариеса полезно использовать пасты с минеральными комплексами и фтором. Для людей со повышенной чувствительностью зубов абразивность пасты должна быть минимальной. Об этом пишет RuNews24.Ru.