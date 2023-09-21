Как выбрать хорошую зубную пасту

Posted Сегодня, 16:05
Published Сегодня, 16:05
Modified Сегодня, 16:07
Updated Сегодня, 16:07
Для активных курильщиков лучше выбирать пасты с нормальной абразивностью для эффективного удаления налета и липкой пленки, которая образуется на зубах. Если у вас есть проблемы с деснами, рекомендуется использовать противовоспалительные пасты или пасты с антисептиками. При множественной форме кариеса полезно использовать пасты с минеральными комплексами и фтором. Для людей со повышенной чувствительностью зубов абразивность пасты должна быть минимальной. Об этом пишет RuNews24.Ru.
Отбеливающие пасты не могут отбелить зубы, они могут только осветлить эмаль за счет удаления пигментированного налета и пленки. В этом случае можно использовать пасты с высокой степенью абразивности или ферментами, которые расщепляют окрашенную пленку.
Если у вас есть болезни десен, полезно выбирать пасты с экстрактами лекарственных трав, цитратом цинка, пирофосфатами, хлоргексидином или ксилитом.
Пасты против кариеса должны содержать минеральные комплексы и фтор для повышения сопротивляемости эмали и подавления активности кариесобразующих бактерий.
Для людей с чувствительностью зубов существуют десенсибилизирующие пасты, которые содержат цитрат цинка, хлорид калия и стронция, чтобы закупорить микроканалы в зубах и уменьшить чувствительность.
При выборе зубной пасты следует обращать внимание на ее состав. Не рекомендуется использовать пасты с одновременным содержанием кальция и фтора, сульфатов SLS/SLES, антибиотиков или агрессивных абразивов.
Лучше всего проконсультироваться со стоматологом, чтобы выбрать самую подходящую пасту для вас. Она будет надежным помощником в профилактике и лечении стоматологических проблем.