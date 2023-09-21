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Главврач горбольницы №2 рассказал о состоянии пострадавшего в селе Максимовка

Все осколки извлекли: раненного при обстреле белгородца перевели из реанимации

21 сентября 2023, 09:16
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru
Главврач горбольницы №2 рассказал о состоянии пострадавшего в селе Максимовка

Раненного при обстреле белгородца перевели из реанимации в общую палату

Раненного при обстреле Максимовки белгородца перевели из реанимации в общую палату. О состоянии пострадавшего рассказал главврач горбольницы №2 Роман Проценко.

Вчера в городскую областную больницу №2 поступил мирный житель села Максимовка Шебекинского городского округа. Он получил ранения при обстреле ВСУ. Тридцатишестилетний мужчина поступил с минно-взрывной травмой

Зафиксированы множественные осколочные ранения нижней челюсти, правого предплечья, кисти и ранение брюшной стенки. Как рассказал Роман Проценко, все осколки извлечены. Сейчас мужчина переведён в общую палату из реанимации. Врачи сообщают, что мужчина в состоянии средней тяжести, но опасений за жизнь пострадавшего нет. Восстанавливаться он будет ещё в течение двух-трёх недель. Ранее родственники раненного при обстреле белгородца рассказали о его состоянии.

Село в Шебекинском горокруге 20 сентября попало под обстрелы противника дважды. При повторной атаке погиб мужчина. В Максимовке также пострадала женщина — её контузило. От госпитализации она отказалась.

Гладков рассказал о состоянии раненного при обстреле Максимовки белгородца
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