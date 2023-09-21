Все осколки извлекли: раненного при обстреле белгородца перевели из реанимации

Зафиксированы множественные осколочные ранения нижней челюсти, правого предплечья, кисти и ранение брюшной стенки. Как рассказал Роман Проценко, все осколки извлечены. Сейчас мужчина переведён в общую палату из реанимации. Врачи сообщают, что мужчина в состоянии средней тяжести, но опасений за жизнь пострадавшего нет. Восстанавливаться он будет ещё в течение двух-трёх недель. Ранее родственники раненного при обстреле белгородца рассказали о его состоянии.