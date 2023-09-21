Все осколки извлекли: раненного при обстреле белгородца перевели из реанимации

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Вчера в городскую областную больницу №2 поступил мирный житель села Максимовка Шебекинского городского округа. Он получил ранения при обстреле ВСУ. Тридцатишестилетний мужчина поступил с минно-взрывной травмой
Зафиксированы множественные осколочные ранения нижней челюсти, правого предплечья, кисти и ранение брюшной стенки. Как рассказал Роман Проценко, все осколки извлечены. Сейчас мужчина переведён в общую палату из реанимации. Врачи сообщают, что мужчина в состоянии средней тяжести, но опасений за жизнь пострадавшего нет. Восстанавливаться он будет ещё в течение двух-трёх недель. Ранее родственники раненного при обстреле белгородца рассказали о его состоянии.
Село в Шебекинском горокруге 20 сентября попало под обстрелы противника дважды. При повторной атаке погиб мужчина. В Максимовке также пострадала женщина — её контузило. От госпитализации она отказалась.