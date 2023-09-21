Гладков рассказал о состоянии раненного при обстреле Максимовки белгородца

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о состоянии раненного при обстреле села Максимовка мужчины. В настоящий момент пострадавший в сознании, он находится в реанимации. Ему недавно сделали операцию.
Врачи оценивают состояние пациента как стабильное, средней тяжести.
Глава региона рассказал, что пострадавшему при обстреле помогли двое проезжавших мимо жителей, один из которых оказался членом народной дружины. Они увидели искорёженные машины, а затем — раненого. Остановились и оказали мужчине первую помощь.
Один из мужчин оказался членом ДНД «Ополчение 31», имеет навык оказания первой помощи, и эта помощь оказалась действительно своевременной, она фактически спасла человека и сохранила ему жизнь. От всех нас с вами, от жителей Белгородской области, от близких хотелось бы выразить слова благодарности, обязательно постараюсь встретиться и поблагодарить лично.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что вчера, 20 сентября, при обстреле Максимовки также контузило женщину. Она от госпитализации отказалась. При повторной атаке погиб белгородец, который в момент обстрела ехал по трассе.