Гладков ответил, когда заработает реабилитационный центр в белгородском приграничье

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
Глава региона посетил село Новая Таволжанка Шебекинского округа и пообщался с местными жителями. Одна из женщин поинтересовалась, когда начнёт работать местная больница.
По словам Вячеслава Гладкова, в настоящий момент территорию приводят в порядок медработники.
«Поговорил с ними на месте, договорились, что на следующей неделе приедет министр здравоохранения Андрей Александрович Иконников, чтобы обсудить все детали по запуску лечебного учреждения», — добавил Гладков.
Приём пациентов могут возобновить, если позволит оперативная обстановка, отметил губернатор. При этом реабилитационный центр к работе пока вернуть не могут.
Напомним, что ранее жители Новой Таволжанки жаловались на восстановление домов и на работу подрядчика.