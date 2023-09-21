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Published Сегодня, 07:52

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Updated Сегодня, 07:54

Реабилитационный центр в белгородской Новой Таволжанке пока работать не будет

Гладков ответил, когда заработает реабилитационный центр в белгородском приграничье

21 сентября 2023, 07:52
Фото: 1MI

Реабилитационный центр в белгородской Новой Таволжанке пока работать не будет

Вернуть к работе медучерждение планируют после того, как оперативная обстановка в селе станет лучше. Об этом сообщил Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети.

Глава региона посетил село Новая Таволжанка Шебекинского округа и пообщался с местными жителями. Одна из женщин поинтересовалась, когда начнёт работать местная больница.

По словам Вячеслава Гладкова, в настоящий момент территорию приводят в порядок медработники.

«Поговорил с ними на месте, договорились, что на следующей неделе приедет министр здравоохранения Андрей Александрович Иконников, чтобы обсудить все детали по запуску лечебного учреждения», — добавил Гладков.

Приём пациентов могут возобновить, если позволит оперативная обстановка, отметил губернатор. При этом реабилитационный центр к работе пока вернуть не могут.

Напомним, что ранее жители Новой Таволжанки жаловались на восстановление домов и на работу подрядчика.

Жители белгородской Новой Таволжанки жалуются на восстановление домов
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#Медицина#Больница#Новая таволжанка#Реабилитационный центр#Белгород#Вячеслав Гладков#Андрей иконников#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Александра Склярова
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