Эксперт озвучил районы в Белгороде с самой дорогой и дешёвой недвижимостью

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
По данным эксперта, самые высокие цены на недвижимость в центре города. Речь идёт о квартирах около Центрального парка, на Белгородском проспекте и на улице Харьковская.
Что касается самых низких цен на недвижимость, они зафиксированы на Крейде и Спутнике. Подробное интервью эксперта доступно по ссылке.
Напомним, ранее журналисты Бел.Ру рассказывали о плюсах и минусах жизни на Крейде. Так, в данном районе сосредоточено большое количество больших и малых предприятий. Там же расположено несколько школ и детских садов. По данным сервиса CityAcessMap, на Крейде в шаговой доступности находится совсем небольшое количество парков, стадионов, спортзалов, библиотек, центров досуга, супермаркетов и ресторанов.
Что касается Спутника, в микрорайоне проживает много семей с детьми, при этом там находится только одна школа и детский сад, которые не могут полностью обеспечить потребность населения в учебных заведениях.
В мкр. Спутник-Репное планировалось строительство школы на 750 мест, однако Минпросвещения РФ не поддержало финансово возведение данного объекта. При этом в областном правительстве подчеркнули, что минстрой области продолжает поиск альтернативных механизмов реализации проекта строительства школы, в том числе в рамках государственно-частного партнёрства.