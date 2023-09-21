Эксперт озвучил районы в Белгороде с самой дорогой и дешёвой недвижимостью

Напомним, ранее журналисты Бел.Ру рассказывали о плюсах и минусах жизни на Крейде. Так, в данном районе сосредоточено большое количество больших и малых предприятий. Там же расположено несколько школ и детских садов. По данным сервиса CityAcessMap, на Крейде в шаговой доступности находится совсем небольшое количество парков, стадионов, спортзалов, библиотек, центров досуга, супермаркетов и ресторанов.