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Published Сегодня, 14:15

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Updated Сегодня, 14:17

Эксперт озвучил районы в Белгороде с самой дорогой и дешёвой недвижимостью

Эксперт озвучил районы в Белгороде с самой дорогой и дешёвой недвижимостью

21 сентября 2023, 14:15
Фото: 1MI
Традиционно, самое дорогое жильё в Белгороде находится в центре города. Дешевле можно приобрести недвижимость на окраинах. Подробнее Бел.Ру рассказал руководитель компании «LIKE недвижимость» Александр Мильский.

По данным эксперта, самые высокие цены на недвижимость в центре города. Речь идёт о квартирах около Центрального парка, на Белгородском проспекте и на улице Харьковская.

Что касается самых низких цен на недвижимость, они зафиксированы на Крейде и Спутнике. Подробное интервью эксперта доступно по ссылке.

Напомним, ранее журналисты Бел.Ру рассказывали о плюсах и минусах жизни на Крейде. Так, в данном районе сосредоточено большое количество больших и малых предприятий. Там же расположено несколько школ и детских садов. По данным сервиса CityAcessMap, на Крейде в шаговой доступности находится совсем небольшое количество парков, стадионов, спортзалов, библиотек, центров досуга, супермаркетов и ресторанов.

Что касается Спутника, в микрорайоне проживает много семей с детьми, при этом там находится только одна школа и детский сад, которые не могут полностью обеспечить потребность населения в учебных заведениях.

В мкр. Спутник-Репное планировалось строительство школы на 750 мест, однако Минпросвещения РФ не поддержало финансово возведение данного объекта. При этом в областном правительстве подчеркнули, что минстрой области продолжает поиск альтернативных механизмов реализации проекта строительства школы, в том числе в рамках государственно-частного партнёрства.

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#Город#Центральный парк#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгород#Кристина Семенчук#Центр города#Жилая недвижимость
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