Дом в Белгородской области пострадал от прямого попадания снаряда

Ранее стало известно об очередном обстреле села Максимовка в Шебекинском горокруге. Населённый пункт под огнём ВСУ уже второй день. В этот раз никто не пострадал, однако повреждения получили два частных дома и хозпостройка. Также оборвало линию электропередачи.