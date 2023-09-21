Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:17

Published Сегодня, 10:17

Modified Сегодня, 10:19

Updated Сегодня, 10:19

Обстрел

Дом в Белгородской области пострадал от прямого попадания снаряда

21 сентября 2023, 10:17
Фото: 1MI
Обстрел

Село Вязовое в Белгородской области попало под обстрел ВСУ

Под обстрел ВСУ попало село Вязовое Краснояружского района. Пострадавших нет, но есть разрушения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Под обстрел ВСУ попало село Вязовое в Краснояружском районе. Среди мирных жителей никто не пострадал, однако в населённом пункте есть разрушения.

Из-за прямого попадания снаряда повреждения получил частный дом: там выбило окна, повредило фасад и крышу. Кроме того, повреждены линии газо- и электроснабжения. Свет из-за этого частично отключился в Вязовом и Репяховке.

Аварийные службы приступят к восстановительным работам в ближайшее время.

Ранее стало известно об очередном обстреле села Максимовка в Шебекинском горокруге. Населённый пункт под огнём ВСУ уже второй день. В этот раз никто не пострадал, однако повреждения получили два частных дома и хозпостройка. Также оборвало линию электропередачи.

ВСУ второй день подряд обстреливают белгородское село: пострадали два частных дома
Узнать подробнее
Читайте также:
Все осколки извлекли: раненного при обстреле белгородца перевели из реанимацииОдин человек погиб, двое пострадали за день при обстрелах Белгородской областиГладков рассказал о состоянии раненного при обстреле Максимовки белгородца
#Белгородская область#Происшествия#Дом#Краснояружский район#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Обстрел#Вязовое#Приграничье#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ
Подпишитесь
Игра за 250 тысяч и «массаж мозга»: чем заняты последователи Блиновской в Белгороде
Сегодня, 09:38
Вандалы продолжают громить Z-символику в Белгороде. Что произошло в этот раз?
Сегодня, 09:29
Сбежавшего из белгородской воинской части мобилизованного нашли
Сегодня, 10:24
Будет дешевле? Белгородский эксперт рассказал, стоит ли сейчас покупать жильё
Сегодня, 08:41
Выключают ли по ночам фильтры на цемзаводе в Белгороде?
Сегодня, 10:12