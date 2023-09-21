Дом в Белгородской области пострадал от прямого попадания снаряда

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Под обстрел ВСУ попало село Вязовое в Краснояружском районе. Среди мирных жителей никто не пострадал, однако в населённом пункте есть разрушения.
Из-за прямого попадания снаряда повреждения получил частный дом: там выбило окна, повредило фасад и крышу. Кроме того, повреждены линии газо- и электроснабжения. Свет из-за этого частично отключился в Вязовом и Репяховке.
Аварийные службы приступят к восстановительным работам в ближайшее время.
Ранее стало известно об очередном обстреле села Максимовка в Шебекинском горокруге. Населённый пункт под огнём ВСУ уже второй день. В этот раз никто не пострадал, однако повреждения получили два частных дома и хозпостройка. Также оборвало линию электропередачи.