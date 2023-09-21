Депутаты в Белгороде согласовали первого зама Гладкова и трёх вице-губернаторов

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
В Белгороде согласовали кандидатуры первого заместителя главы региона и трёх вице-губернаторов. Вопрос рассмотрели депутаты областной думы.
Кандидатуру Дмитрия Гладского согласовали на пост первого заместителя главы региона. Сергея Довгалюка, Дмитрия Прокопова, Татьяну Кирееву согласовали на должности вице-губернаторов.
Довгалюк будет курировать отрасль ЖКХ, Прокопов — вопросы региональной безопасности, теробороны, взаимодействия с силовиками. Татьяна Киреева станет замгубернатора, но сохранит пост министра по делам молодёжи Белгородской области.
Окончательное решение примут на следующем заседании областной думы.
Об изменениях в структуре правительства Белгородской области, напомним, стало известно в июле. В том же месяце губернатор сообщил о назначении Дмитрия Прокопова на должность заместителя.
Сергей Довгалюк переехал в Белгородскую область из Иркутской. В другом регионе он тоже был заместителем губернатора.
Дмитрий Гладский работает в Белгородской области с 2021 года. Он был советником главы региона в сфере экономики и финансов, затем занял место уволенного из-за утраты доверия начальника департамента по экономическому развитию региона Олега Абрамова, а после стал заместителем губернатора.
Татьяна Киреева работала с 1994 по 2014 год работала в ОВД. Была первым замминистра общественных коммуникаций. С 2022 года возглавляет министерство по делам молодёжи Белгородской области.