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Депутаты согласовали первого зама Гладкова и трёх вице-губернаторов

Депутаты в Белгороде согласовали первого зама Гладкова и трёх вице-губернаторов

21 сентября 2023, 11:38
Фото: пресс-служба Белгородской областной думы
Депутаты согласовали первого зама Гладкова и трёх вице-губернаторов
Речь идёт о кандидатурах Дмитрия Гладского, Сергея Довгалюка, Дмитрия Прокопова и Татьяны Киреевой. Окончательное решение примут на 34-м заседании Белгородской областной думы.

В Белгороде согласовали кандидатуры первого заместителя главы региона и трёх вице-губернаторов. Вопрос рассмотрели депутаты областной думы.

Кандидатуру Дмитрия Гладского согласовали на пост первого заместителя главы региона. Сергея Довгалюка, Дмитрия Прокопова, Татьяну Кирееву согласовали на должности вице-губернаторов.

Довгалюк будет курировать отрасль ЖКХ, Прокопов — вопросы региональной безопасности, теробороны, взаимодействия с силовиками. Татьяна Киреева станет замгубернатора, но сохранит пост министра по делам молодёжи Белгородской области.

Окончательное решение примут на следующем заседании областной думы.

Об изменениях в структуре правительства Белгородской области, напомним, стало известно в июле. В том же месяце губернатор сообщил о назначении Дмитрия Прокопова на должность заместителя.

Сергей Довгалюк переехал в Белгородскую область из Иркутской. В другом регионе он тоже был заместителем губернатора.

Дмитрий Гладский работает в Белгородской области с 2021 года. Он был советником главы региона в сфере экономики и финансов, затем занял место уволенного из-за утраты доверия начальника департамента по экономическому развитию региона Олега Абрамова, а после стал заместителем губернатора.

Татьяна Киреева работала с 1994 по 2014 год работала в ОВД. Была первым замминистра общественных коммуникаций. С 2022 года возглавляет министерство по делам молодёжи Белгородской области.

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