Депутаты в Белгороде согласовали первого зама Гладкова и трёх вице-губернаторов

Дмитрий Гладский работает в Белгородской области с 2021 года. Он был советником главы региона в сфере экономики и финансов, затем занял место уволенного из-за утраты доверия начальника департамента по экономическому развитию региона Олега Абрамова, а после стал заместителем губернатора.