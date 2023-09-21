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Амброзия в Белгороде

Более 3 тысяч га амброзии обнаружили в Белгородской области

21 сентября 2023, 14:57
Фото: Bel.ru
Амброзия в Белгороде
Сразу в нескольких муниципалитетах ввели карантинные фитосанитарные режимы. В их числе и Белгородский район. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора.

В Белгородской области обнаружили 3025 га зарослей амброзии. Россельхознадзор в августе провёл мониторинг карантинного фитосанитарного состояния в регионе.

В общем на территории области ввели 11 карантинных фитосанитарных зон общей площадью свыше 3 тыс. га по амброзии. Её очаги обнаружили в Алексеевском, Старооскольском, Шебекинском городских округах и в Белгородском районе. Кроме того, в Старооскольском округе нашли и повилику. Фитосанитарный режим в итоге ввели на 112 га.

Как добавили в ведомстве, специалисты разработали программы локализации очагов карантинных объектов и их ликвидации.

Ранее белгородцы неоднократно жаловались на очаги амброзии в Белгороде. Опасный сорняк разросся в том числе и на городских клумбах. Однако растение усиленно росло и около домов.

В мэрии и Россельхознадзоре расходятся данные об очагах амброзии в Белгороде
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#Белгородская область#Старый Оскол#Белгород#Амброзия#Наталья Корявых#Алексеевский горокруг#Шебекинский горокруг#Карантинная зона
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