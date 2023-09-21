Более 3 тысяч га амброзии обнаружили в Белгородской области

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
В Белгородской области обнаружили 3025 га зарослей амброзии. Россельхознадзор в августе провёл мониторинг карантинного фитосанитарного состояния в регионе.
В общем на территории области ввели 11 карантинных фитосанитарных зон общей площадью свыше 3 тыс. га по амброзии. Её очаги обнаружили в Алексеевском, Старооскольском, Шебекинском городских округах и в Белгородском районе. Кроме того, в Старооскольском округе нашли и повилику. Фитосанитарный режим в итоге ввели на 112 га.
Как добавили в ведомстве, специалисты разработали программы локализации очагов карантинных объектов и их ликвидации.
Ранее белгородцы неоднократно жаловались на очаги амброзии в Белгороде. Опасный сорняк разросся в том числе и на городских клумбах. Однако растение усиленно росло и около домов.