Более 3 тысяч га амброзии обнаружили в Белгородской области

В общем на территории области ввели 11 карантинных фитосанитарных зон общей площадью свыше 3 тыс. га по амброзии. Её очаги обнаружили в Алексеевском, Старооскольском, Шебекинском городских округах и в Белгородском районе. Кроме того, в Старооскольском округе нашли и повилику. Фитосанитарный режим в итоге ввели на 112 га.