Белгородцы боятся отправлять детей в школы из-за звуков взрывов

Posted Сегодня, 19:33
Published Сегодня, 19:33
Modified Сегодня, 19:35
Updated Сегодня, 19:35
«В пгт Октябрьский работает школа и слышны взрывы. Можно ли что-то с этим сделать? Может быть дистанционное обучение ввести?», — написал местный житель Вадим.
Глава Белгородского района ответила, что понимает озабоченность родителей за своих детей. Тем не менее, поводов для беспокойства на сегодняшний день нет. Если ситуация изменится — власти предпримут необходимые меры.
Мы в круглосуточном режиме мониторим оперативную обстановку. На сегодняшний день все меры предосторожности и безопасности по образовательным организациям неукоснительно исполняются. Если будет хоть малейшая угроза для жизни детей, мы сразу примем соответствующее решение на заседании оперативного штаба.
Анна Куташова, глава Белгородского района
Тем не менее, учиться очно школьникам необязательно. В индивидуальном порядке при опасении родителей можно написать заявление и перевести своего ребёнка на дистанционное обучение. Для этого нужно обратиться к директору школы.
При этом только четверть школ Белгородской области продолжает работать исключительно в очном формате. Большинство, 133 школы, учатся в смешанном режиме, очно-дистанционно. Полностью на дистанте остались 92 школы в приграничье — это связано с опасностью.