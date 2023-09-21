Белгородцам посоветовали не сравнивать реальность с фильмами о войне

Глава региона сообщил, что задачи определить и сообщить, с какой стороны улицы безопаснее во время прилётов, никогда не ставилось. Потому что предугадать это невозможно. Поэтому отрабатываются другие вопросы: где укрыться от обстрелов, спрятать детей и взрослых, научить белгородцев оказывать первую медицинскую помощь и другие.