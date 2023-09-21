Белгородцам посоветовали не сравнивать реальность с фильмами о войне

Posted Сегодня, 19:10
Published Сегодня, 19:10
Modified Сегодня, 19:10
Updated Сегодня, 19:10
Такое отношение к безопасности белгородцев, в частности жителей Шебекино и других приграничных населённых пунктов, женщина назвала формализмом. Ведь люди должны знать в случае обстрелов, где наиболее безопасно? К сожалению, знать это невозможно.
С какой стороны безопасно на улице? Ну извините, это всё-таки кадры из художественных фильмах о Великой Отечественной войне, например, в Ленинграде. У нас этого нет. Поэтому откуда прилетит снаряд, мина или квадрокоптер, никто никогда вам не скажет.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Глава региона сообщил, что задачи определить и сообщить, с какой стороны улицы безопаснее во время прилётов, никогда не ставилось. Потому что предугадать это невозможно. Поэтому отрабатываются другие вопросы: где укрыться от обстрелов, спрятать детей и взрослых, научить белгородцев оказывать первую медицинскую помощь и другие.