Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:10

Published Сегодня, 19:10

Modified Сегодня, 19:10

Updated Сегодня, 19:10

Белгородцам посоветовали не сравнивать реальность с фильмами о войне

Белгородцам посоветовали не сравнивать реальность с фильмами о войне

21 сентября 2023, 19:10
Фото: 1MI
Жительница Белгородской области пожаловалась губернатору, что людям не сообщают, какие стороны улиц более безопасны во время обстрелов.
Сюжет
СВО

Такое отношение к безопасности белгородцев, в частности жителей Шебекино и других приграничных населённых пунктов, женщина назвала формализмом. Ведь люди должны знать в случае обстрелов, где наиболее безопасно? К сожалению, знать это невозможно.

С какой стороны безопасно на улице? Ну извините, это всё-таки кадры из художественных фильмах о Великой Отечественной войне, например, в Ленинграде. У нас этого нет. Поэтому откуда прилетит снаряд, мина или квадрокоптер, никто никогда вам не скажет.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Глава региона сообщил, что задачи определить и сообщить, с какой стороны улицы безопаснее во время прилётов, никогда не ставилось. Потому что предугадать это невозможно. Поэтому отрабатываются другие вопросы: где укрыться от обстрелов, спрятать детей и взрослых, научить белгородцев оказывать первую медицинскую помощь и другие.

Прилёт был, но сирена ошибочна: глава Шебекино объяснил свою позицию
Узнать подробнее
Читайте также:
Один человек погиб, двое пострадали за день при обстрелах Белгородской области«Бросился помогать раненым, но погиб»: в Белгороде открыли новую мемориальную доску
#Белгородская область#Происшествия#Шебекино#Безопасность#Белгород#Вячеслав Гладков#СВО#Милена Фишер
Подпишитесь
Стал известен приговор экс-главе белгородского депстроя Глаголеву
Сегодня, 15:06
Москва побила, а Белгород нет: синоптики рассказали о температурных рекордах
Сегодня, 14:21
Певец SHAMAN записал обращение девятилетнему белгородцу
Сегодня, 18:42
Игра за 250 тысяч и «массаж мозга»: чем заняты последователи Блиновской в Белгороде
Сегодня, 09:38
Очередную партию гуманитарного груза в зону СВО передал депутат облдумы Фёдор Сулим
Сегодня, 12:17
В ещё одном горокруге Белгородской области не сменился глава
Сегодня, 12:59