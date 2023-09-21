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Белгородского треш-блогера Кудрявого отправили на принудительное лечение

Белгородского треш-блогера Кудрявого отправили на принудительное лечение

21 сентября 2023, 07:43
Фото: 1MI
Стасик Кудрявый, подвергшийся нападению другого блогера, находится на принудительном психиатрическом лечении в рамках судебного решения. Сам парень из Старого Оскола фигурировал в делах об осквернении иконы и ЛГБТ-пропаганды. Подробности рассказала директор Лиги безопасного интернета Мизулина.

Белгородский треш-блогер Стасик Кудрявый (настоящее имя — Станислав Базаров) находится на принудительном психиатрическом лечении. Об этом рассказала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

На молодого человека с ножом ранее напала другой треш-блогер Юлия Финесс. Она также находится на принудительном лечении. Что до Базарова, он находится на лечении в рамках другого уголовного дела.

«Надеюсь, после прохождения лечения они больше не вернутся к той опасной деятельности, которой они занимались», — отметила Мизулина в своём Telegram-канале.

Ранее Стасик Кудрявый уже успел прославиться в Сети по уголовному делу об осквернении иконы. 30 марта стало известно, что молодой человек пытался покинуть территорию РФ. Тогда же Мизулина рассказала, что парень «в крайне отвратительной форме оскорблял чувства верующих».

Вскоре Базарова арестовали из-за надругательства над православной иконой. Парня обвиняли в оскорблении чувств верующих и незаконном изготовлении порноматериалов. Ему за это грозило до шести лет колонии. Заседание суда по его делу проходило в закрытом режиме.

Добавим, что это не единственный инцидент, связанный с блогером из Старого Оскола. В январе его уже задерживала полиция. Поводом стала пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений.

Белгородского блогера Кудрявого арестовали за осквернение иконы
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