Белгородки стали рожать первенцев на шесть-восемь лет позже, чем в 90-е

В результате это привело к тому, что на сегодняшний день на территории области средний возраст матери при рождении детей за последние годы сместился к более поздним срокам: с 26,5 года до 28,3 (с 2007 по 2021 год). И если первый ребёнок в семье появляется ближе к 30 годам, сокращается временной период для рождения последующих детей.