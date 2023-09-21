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Published Сегодня, 12:01

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Белгородки стали рожать первенцев на шесть-восемь лет позже, чем в 90-е

Белгородки стали рожать первенцев на шесть-восемь лет позже, чем в 90-е

21 сентября 2023, 12:01
Фото: 1MI
Также в регионе увеличивается динамка среднего возраста матери при рождении ребёнка. Данные указаны в региональной программе по повышению рождаемости.
Сюжет
Семья

Документ утвердило областное правительство. В нём сказано, что анализ статистических данных показывает, что в 90-е возраст женщин при рождении детей в Белгородской области был около 20 лет, до завершения учёбы в вузе, в молодой семье, как правило, уже был ребёнок.

В результате это привело к тому, что на сегодняшний день на территории области средний возраст матери при рождении детей за последние годы сместился к более поздним срокам: с 26,5 года до 28,3 (с 2007 по 2021 год). И если первый ребёнок в семье появляется ближе к 30 годам, сокращается временной период для рождения последующих детей.

Эксперты отметили, что в настоящий период рост числа женщин с растущей рождаемостью подошёл к концу. Суммарная численность женщин в возрасте 20-39 лет начала снижаться, и поддерживать нынешнее число рождений при быстром сокращении числа потенциальных матерей едва ли будет возможно.

Возрастная мода для первых рождений становится менее выраженной. При этом идёт постарение рождаемости первенцев. В итоге откладывание рождений на более поздние сроки ведёт к ухудшению репродуктивного здоровья женщин.

Данная тенденция прослеживается независимо от проживания в городской или сельской местности.

В документе также указано, что динамка среднего возраста матери при рождении ребёнка, в том числе в разрезе очерёдности рождений в целом по всем детям, увеличивается как в России в целом, так и в Белгородской области.

Геополитическая обстановка мешает рождаемости детей в Белгородской области
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#Общество#Белгородская область#Рождаемость#Семья#Белгород#Кристина Семенчук#Репродуктивное здоровье#Областное правительство
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