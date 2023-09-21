Белгородки стали рожать первенцев на шесть-восемь лет позже, чем в 90-е

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Документ утвердило областное правительство. В нём сказано, что анализ статистических данных показывает, что в 90-е возраст женщин при рождении детей в Белгородской области был около 20 лет, до завершения учёбы в вузе, в молодой семье, как правило, уже был ребёнок.
В результате это привело к тому, что на сегодняшний день на территории области средний возраст матери при рождении детей за последние годы сместился к более поздним срокам: с 26,5 года до 28,3 (с 2007 по 2021 год). И если первый ребёнок в семье появляется ближе к 30 годам, сокращается временной период для рождения последующих детей.
Эксперты отметили, что в настоящий период рост числа женщин с растущей рождаемостью подошёл к концу. Суммарная численность женщин в возрасте 20-39 лет начала снижаться, и поддерживать нынешнее число рождений при быстром сокращении числа потенциальных матерей едва ли будет возможно.
Возрастная мода для первых рождений становится менее выраженной. При этом идёт постарение рождаемости первенцев. В итоге откладывание рождений на более поздние сроки ведёт к ухудшению репродуктивного здоровья женщин.
Данная тенденция прослеживается независимо от проживания в городской или сельской местности.
В документе также указано, что динамка среднего возраста матери при рождении ребёнка, в том числе в разрезе очерёдности рождений в целом по всем детям, увеличивается как в России в целом, так и в Белгородской области.