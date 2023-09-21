Белгородка хотела сэкономить на покупке грильницы, но попалась мошеннику

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Полиция раскрыла мошенничество, которое совершил житель Старого Оскола ещё в 2022 году. Это произошло, когда 25-летний староосколец уже сидел в тюрьме за аналогичное преступление.
Как выяснили правоохранители, в прошлом году фигурант в интернете познакомился с 39-летней жительницей Белгородского района. Она и стала жертвой обмана афериста. Молодой человек рассказал женщине, что может помочь ей сэкономить на покупке бытовой техники. Он пообещал ей частично оплатить покупку бонусами.
Белгородка согласилась на предложение и перечислила мошеннику 70% стоимости грильницы. Парень получил от потерпевшей 48 тыс. рублей, а затем перестал выходить на связь.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. За это фигуранту грозит ещё пять лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что белгородец продал ростовчанину несуществующий подъёмник и пропал. Потерпевший перевёл «продавцу» 85 тыс. рублей, но лишился этих денег. От действий жителя региона пострадали и другие россияне.