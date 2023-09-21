Белгородка хотела сэкономить на покупке грильницы, но попалась мошеннику

Как выяснили правоохранители, в прошлом году фигурант в интернете познакомился с 39-летней жительницей Белгородского района. Она и стала жертвой обмана афериста. Молодой человек рассказал женщине, что может помочь ей сэкономить на покупке бытовой техники. Он пообещал ей частично оплатить покупку бонусами.