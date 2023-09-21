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Posted Сегодня, 14:17

Published Сегодня, 14:17

Modified Сегодня, 14:19

Updated Сегодня, 14:19

Мошенник

Белгородка хотела сэкономить на покупке грильницы, но попалась мошеннику

21 сентября 2023, 14:17
Фото: Midjourney
Мошенник
Аферист из Старого Оскола предложил потерпевшей помочь сэкономить на покупке бытовой техники бонусами. Мужчина в итоге похитил у неё деньги. Полиция раскрыла преступление, когда злоумышленник уже сидел в тюрьме по другому делу, сообщили в региональном УМВД.

Полиция раскрыла мошенничество, которое совершил житель Старого Оскола ещё в 2022 году. Это произошло, когда 25-летний староосколец уже сидел в тюрьме за аналогичное преступление.

Как выяснили правоохранители, в прошлом году фигурант в интернете познакомился с 39-летней жительницей Белгородского района. Она и стала жертвой обмана афериста. Молодой человек рассказал женщине, что может помочь ей сэкономить на покупке бытовой техники. Он пообещал ей частично оплатить покупку бонусами.

Белгородка согласилась на предложение и перечислила мошеннику 70% стоимости грильницы. Парень получил от потерпевшей 48 тыс. рублей, а затем перестал выходить на связь.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. За это фигуранту грозит ещё пять лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что белгородец продал ростовчанину несуществующий подъёмник и пропал. Потерпевший перевёл «продавцу» 85 тыс. рублей, но лишился этих денег. От действий жителя региона пострадали и другие россияне.

Белгородец продал ростовчанину несуществующий подъёмник и пропал
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#Белгородская область#Старый Оскол#Белгородский район#Мошенничество#Уголовное дело#Мошенник#Колония#Белгород#Наталья Корявых#Аферист#Бонусы#Грильница
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