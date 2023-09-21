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Полиция

Белгородец вернулся извиниться за неудавшуюся автомобильную кражу и попался полиции

21 сентября 2023, 08:00
Фото: 1MI
Полиция

Белгородец за день заработал несколько уголовных дел

Мужчина залез в чужое авто, где хотел согреться, но заметил магнитолу и попытался её украсть. Его заметил владелец машины. Мужчина скрылся, но потом вернулся на место преступления, где его задержала полиция. В тот же день он украл деньги у другого человека. Подробности сообщили в региональном УМВД.

Белгородец стал фигурантом нескольких уголовных дел всего за день. Он залез в чужую машину и пытался украсть магнитолу, затем сбежал, но вернулся на место преступления. Там его задержали правоохранители.

В отдел полиции обратился 20-летний житель Белгорода. Парень рассказал, что застал врасплох мужчину, который пытался украсть магнитолу в его машине. Разыскивать злоумышленника не пришлось — он вскоре сам вернулся на место происшествия.

33-летний мужчина ранним утром сидел на скамейке и заметил автомобиль с приоткрытым окном. Белгородец замёрз и сел в салон, где и заприметил магнитолу. Он смог вытащить её лишь наполовину — помешал владелец машины. Последний поинтересовался у подозреваемого, что он делает в авто. Неудавшийся грабитель ответил, что сел погреться, а затем поспешил скрыться. Фигурант заявил, что он вернулся на место инцидента, чтобы извиниться.

Мужчину доставили в отдел полиции. Против него возбудили уголовное дело за покушение на кражу. Его обязали явкой и отпустили.

На этом дело не закончилось. Как оказалось, после полиции мужчина отправился не домой, а в бар. Там он познакомился с компанией. У одного из мужчин он украл телефон и перевёл с его помощью себе на банковский счёт 12 тыс. рублей. Смартфон белгородец продал.

В итоге против белгородца возбудили ещё одно уголовное дело. Ему грозит до шести лет тюрьмы. Похищенными деньгами он распорядиться не успел. Их изъяла полиция.

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