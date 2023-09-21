Белгородец вернулся извиниться за неудавшуюся автомобильную кражу и попался полиции

33-летний мужчина ранним утром сидел на скамейке и заметил автомобиль с приоткрытым окном. Белгородец замёрз и сел в салон, где и заприметил магнитолу. Он смог вытащить её лишь наполовину — помешал владелец машины. Последний поинтересовался у подозреваемого, что он делает в авто. Неудавшийся грабитель ответил, что сел погреться, а затем поспешил скрыться. Фигурант заявил, что он вернулся на место инцидента, чтобы извиниться.