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Военный

Baza: мобилизованный с автоматом сбежал из воинской части в Белгородской области

21 сентября 2023, 06:58
Фото: 1MI
Военный
Случилось происшествие 20 сентября. Как сообщает источник, военнослужащий мог уехать на автомобиле УАЗ, сейчас его якобы ищут в нескольких регионах.

Появилась информация, что в Белгородской области мобилизованный якобы самовольно покинул воинскую часть. Произошло это 20 сентября.

По информации источника, при себе у бойца были АК-74 и четыре магазина к нему со 120 патронами. Уехать из части он мог на автомобиле УАЗ. Как утверждается в Telegram-канале, сейчас беглеца ищут в нескольких регионах.

Мужчину мобилизовали в Курской области. Он имеет звание младшего сержанта, добавляет Baza.

Официальной информации о произошедшем пока не было.

Подобные происшествия в регионе происходят не в первый раз. Ранее сообщалось, что ночью в одном из районов сбежал из воинской части боец с оружием. Уроженец Москвы скрылся на КамАЗе.

Из воинской части в Белгородской области сбежал военнослужащий с оружием
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