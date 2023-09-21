Baza: мобилизованный с автоматом сбежал из воинской части в Белгородской области

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
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Updated Сегодня, 07:00
Появилась информация, что в Белгородской области мобилизованный якобы самовольно покинул воинскую часть. Произошло это 20 сентября.
По информации источника, при себе у бойца были АК-74 и четыре магазина к нему со 120 патронами. Уехать из части он мог на автомобиле УАЗ. Как утверждается в Telegram-канале, сейчас беглеца ищут в нескольких регионах.
Мужчину мобилизовали в Курской области. Он имеет звание младшего сержанта, добавляет Baza.
Официальной информации о произошедшем пока не было.
Подобные происшествия в регионе происходят не в первый раз. Ранее сообщалось, что ночью в одном из районов сбежал из воинской части боец с оружием. Уроженец Москвы скрылся на КамАЗе.