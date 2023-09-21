Аналитика Yota: Россияне стали тратить на мобильные игры на 63% больше трафика

В то же время зумеры (16-25 лет) отдают предпочтение игре PUBG: Battlegrounds. Кроме того, у них в первую пятерку вместо War Thunder входит шутер Call of Duty. Наибольший рост популярности в этой возрастной категории демонстрирует платформа для игр Garena+. За минувший год потребляемый трафик в приложении вырос почти в 10 раз у зумеров и в 7 раз у россиян в целом. Трафик в League of Legends, наоборот, упал — игра опустилась в рейтинге на две позиции.