Женщину контузило при обстреле белгородского села

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
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Сегодня, 20 сентября, под обстрел ВСУ попало село Максимовка в Шебекинском городском округе. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, одна женщина получила контузию, когда в момент прилёта вышла из дома. От госпитализации белгородка отказалась.
Есть разрушения, в том числе в доме пострадавшей женщины. Сильные повреждения получили крыша, фасад, забор и пристройка. В ещё одном частном доме выбиты окна и посечены фронтоны.
В результате обстрела также была повреждена линия электропередачи, из-за чего без света остались три населённых пункта: сёла Поповка, Максимовка и Бершаково. Аварийные службы должны приступить к восстановлению уже в ближайшее время.
Напомним, что утром под массированный обстрел попал Грайворонский округ. Прилёты зафиксировали в Масычево, Мокрой Орловке, Антоновке и Головчино. В последнем из них повреждения получили четыре дома, автомобиль и мини-трактор. Также нарушено электроснабжение в одном из домов.