Женщину контузило при обстреле белгородского села

Напомним, что утром под массированный обстрел попал Грайворонский округ. Прилёты зафиксировали в Масычево, Мокрой Орловке, Антоновке и Головчино. В последнем из них повреждения получили четыре дома, автомобиль и мини-трактор. Также нарушено электроснабжение в одном из домов.