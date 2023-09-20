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Последствия обстрела

Женщину контузило при обстреле белгородского села

20 сентября 2023, 08:59
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Последствия обстрела
В результате атаки Максимовки в Шебекинском горокруге также оказались повреждены два частных дома. Под отключения попали абоненты из трёх населённых пунктов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Сегодня, 20 сентября, под обстрел ВСУ попало село Максимовка в Шебекинском городском округе. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, одна женщина получила контузию, когда в момент прилёта вышла из дома. От госпитализации белгородка отказалась.

Есть разрушения, в том числе в доме пострадавшей женщины. Сильные повреждения получили крыша, фасад, забор и пристройка. В ещё одном частном доме выбиты окна и посечены фронтоны.

В результате обстрела также была повреждена линия электропередачи, из-за чего без света остались три населённых пункта: сёла Поповка, Максимовка и Бершаково. Аварийные службы должны приступить к восстановлению уже в ближайшее время.

Напомним, что утром под массированный обстрел попал Грайворонский округ. Прилёты зафиксировали в Масычево, Мокрой Орловке, Антоновке и Головчино. В последнем из них повреждения получили четыре дома, автомобиль и мини-трактор. Также нарушено электроснабжение в одном из домов.

Стали известны подробности утреннего массированного обстрела Белгородской области
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