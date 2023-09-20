За год в Белгородской области число рождённых детей снизилось на 12,1%

С 2016 по 2022 год эксперты зафиксировали тенденцию к снижению числа родившихся детей. При этом в документе указано, что принимаемые меры позволили уменьшить ежегодные темпы снижения рождаемости с 12,5% (в 2017 году по отношению к 2016-му) до 0,4% (в 2021 к 2020 году). Однако сложная геополитическая ситуация и приграничное расположение региона в 2022 году привело к снижению числа рождённых детей на 12,1% в сравнении с 2021 годом.