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Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

За год в Белгородской области число рождённых детей снизилось на 12,1%

За год в Белгородской области число рождённых детей снизилось на 12,1%

20 сентября 2023, 09:33
Фото: 1MI
На территории Белгородской области с 2016 по 2022 год отмечается тенденция к снижению числа родившихся. Данные отображены в региональной программе по повышению рождаемости.

С 2016 по 2022 год эксперты зафиксировали тенденцию к снижению числа родившихся детей. При этом в документе указано, что принимаемые меры позволили уменьшить ежегодные темпы снижения рождаемости с 12,5% (в 2017 году по отношению к 2016-му) до 0,4% (в 2021 к 2020 году). Однако сложная геополитическая ситуация и приграничное расположение региона в 2022 году привело к снижению числа рождённых детей на 12,1% в сравнении с 2021 годом.

В целом динамика общего коэффициента естественного прироста (убыли) в Белгородской области соответствует общероссийскому и тренду регионов Центрального федерального округа. С 2016 по 2022 год эксперты выделили три периода:

  • 2016–2019 год — незначительное снижение количества умерших и числа рождённых;
  • 2020–2021 год — период пандемии, который отмечался существенным ростом количества умерших при незначительном снижении количества родившихся;
  • 2022 год — стабилизация уровня смертности при резком снижении количества рождённых, вызванным сложной геополитической обстановкой и географическим расположением региона.
В Белгородской области уменьшается рождаемость и смертность
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#Общество#Белгородская область#Смертность#Рождаемость#Белгород#Кристина Семенчук#Региональная программа
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