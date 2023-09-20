Ребёнка в Белгородской области увезли на скорой после ЧП на пикнике: что произошло

В пресс-службе медицины катастроф Белгородской области отметили, что чаще всего во время отдыха россияне получают повреждения из-за взрывов жидкостей для розжига костров. Так, директор химкомпании Виталий Белянский рассказал, что производители часто с целью экономии наливают в бутылки бензин или легколетучие смеси. Из-за этого и случаются трагедии.