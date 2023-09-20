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Скорая

Ребёнка в Белгородской области увезли на скорой после ЧП на пикнике: что произошло

20 сентября 2023, 06:31
Фото: 1MI
Скорая

Юный белгородец получил ожог тела при взрыве бутылки с жидкостью для розжига

Ребёнок находился рядом с мангалом, когда бутылка для розжига взорвалась. Он получил ожог 30% тела, сообщили в пресс-службе региональной службы медицины катастроф.

Происшествие случилось на отдыхе: ребёнок находился рядом с мангалом и пострадал от пламени при взрыве бутылки для розжига. Сотрудники отделения службы медицины катастроф доставили белгородца с ожогами 30% тела в медцентр в Нижнем Новгороде.

На сегодняшний день состояние пациента оценивается как тяжёлое, однако прогноз специалистов ожогового центра оптимистичный.

В пресс-службе медицины катастроф Белгородской области отметили, что чаще всего во время отдыха россияне получают повреждения из-за взрывов жидкостей для розжига костров. Так, директор химкомпании Виталий Белянский рассказал, что производители часто с целью экономии наливают в бутылки бензин или легколетучие смеси. Из-за этого и случаются трагедии.

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#Белгородская область#Происшествия#Ожог#Костер#Нижний новгород#Белгород#Ребёнок#Александра Склярова#Жидкость для розжига
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