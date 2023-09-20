Ребёнка в Белгородской области увезли на скорой после ЧП на пикнике: что произошло

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
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Updated Сегодня, 06:49
Происшествие случилось на отдыхе: ребёнок находился рядом с мангалом и пострадал от пламени при взрыве бутылки для розжига. Сотрудники отделения службы медицины катастроф доставили белгородца с ожогами 30% тела в медцентр в Нижнем Новгороде.
На сегодняшний день состояние пациента оценивается как тяжёлое, однако прогноз специалистов ожогового центра оптимистичный.
В пресс-службе медицины катастроф Белгородской области отметили, что чаще всего во время отдыха россияне получают повреждения из-за взрывов жидкостей для розжига костров. Так, директор химкомпании Виталий Белянский рассказал, что производители часто с целью экономии наливают в бутылки бензин или легколетучие смеси. Из-за этого и случаются трагедии.