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Су-34 рухнул в Воронежской области

Военный самолёт потерпел крушение в соседнем с Белгородской областью регионе

20 сентября 2023, 08:39
Фото: 1MI

Су-34 рухнул в Воронежской области

Самолёт Су-34 рухнул в Воронежской области. Экипаж успел катапультироваться и не пострадал, пишут «Новые известия» со ссылкой на Минобороны.

Военный самолёт Су-34 рухнул в Воронежской области. Экипаж в составе двоих человек спасся — они успели катапультироваться. Как сообщает Минобороны, угрозы для их здоровья нет.

Как пишет издание, место крушения находится в удалении от населённых пунктов. Жителям ничего не угрожает. Также сообщается, что полёт выполнялся без боекомплекта, а вероятной причиной крушения назвали техническую неисправность борта.

Напомним, в августе в Тверской области рухнул частный самолёт, где, по данным Росавиации, находился бизнесмен Евгений Пригожин. Как сообщалось, все десять человек, которые находились на борту, погибли.

Также ранее стало известно, что по факту происшествия возбудили уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Росавиация: на борту разбившегося самолёта был Пригожин
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#Белгородская область#Происшествия#Самолёт#Наталья Корявых#Минобороны#Воронежская область#Экипаж
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