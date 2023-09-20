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Скорая

В Сети сообщают о гибели белгородца при обстреле Максимовки

20 сентября 2023, 09:25
Фото: 1MI
Скорая

Baza: в результате обстрела Максимовки в Белгородской области погиб мужчина

При повторном обстреле села в Шебекинском горокруге рядом с проезжавшим автомобилем упал снаряд. Водитель скончался. Официального подтверждения от властей по этому поводу пока нет.
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Обстрел

В Сети сообщают о смерти белгородца при повторном обстреле села Максимовка в Шебекинском горокруге. Об этом в том числе пишет Telegram-канал Baza. По данным источника, снаряд упал рядом с проезжавшим автомобилем. Водитель скончался. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Также стало известно, что в авто находился ещё один мужчина. Он пострадал, его везут в больницу, добавляет источник.

Напомним, при обстреле населённого пункта контузило женщину. Она в момент прилёта вышла из дома. От госпитализации белгородка отказалась. В селе зафиксировали разрушения: в одном доме повреждены крыша, фасад, забор и пристройка. В другом частном доме выбиты окна и посечены фронтоны.

Ещё повреждения получила ЛЭП. Из-за этого без света остались сёла Поповка, Максимовка и Бершаково.

Женщину контузило при обстреле белгородского села
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