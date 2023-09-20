В Сети сообщают о гибели белгородца при обстреле Максимовки

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
В Сети сообщают о смерти белгородца при повторном обстреле села Максимовка в Шебекинском горокруге. Об этом в том числе пишет Telegram-канал Baza. По данным источника, снаряд упал рядом с проезжавшим автомобилем. Водитель скончался. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Также стало известно, что в авто находился ещё один мужчина. Он пострадал, его везут в больницу, добавляет источник.
Напомним, при обстреле населённого пункта контузило женщину. Она в момент прилёта вышла из дома. От госпитализации белгородка отказалась. В селе зафиксировали разрушения: в одном доме повреждены крыша, фасад, забор и пристройка. В другом частном доме выбиты окна и посечены фронтоны.
Ещё повреждения получила ЛЭП. Из-за этого без света остались сёла Поповка, Максимовка и Бершаково.