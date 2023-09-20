В Сети сообщают о гибели белгородца при обстреле Максимовки

В Сети сообщают о смерти белгородца при повторном обстреле села Максимовка в Шебекинском горокруге. Об этом в том числе пишет Telegram-канал Baza. По данным источника, снаряд упал рядом с проезжавшим автомобилем. Водитель скончался. Официального подтверждения этой информации пока нет.