В Белгородскую область привезли картины художников из Италии, Китая и Мексики

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
В Старом Осколе Белгородской области стартовал Международный фестиваль современного искусства. Организаторы привезли работы художников из Судана, Мексики, Китая, Испании и Италии. Представлены и картины российских авторов. Часть работ на фестивале ARTLIFE FEST TOUR дополнена эффектами дополненной реальности.
В этом году белгородцы смогут попробовать себя в роли художника в творческой зоне, а для незрячих посетителей организаторы подготовили инклюзивную программу с использованием тактильных макетов и станций.
Кроме этого, жители региона смогут поучаствовать в экскурсиях, мастер-классах от художников для детей и взрослых, а также послушать лекции от ведущих экспертов арт-индустрии.
Фестиваль современного искусства можно посетить до 30 сентября с 10:00 до 20:00 в выставочном пространстве центра «Славянский». Для участия необходимо зарегистрироваться и получить бесплатный билет.
Организаторы уточнили, что выставку могут посетить и дети в возрасте от 12 лет.
Напомним, что ранее белгородцам не пришлось по душе современное искусство. В этом году белгородцам показали скульптуру, которую в народе прозвали «человек-выблевок». Жители Старого Оскола настолько не оценили арт-объект, что создали петицию, где просили закрыть выставку.