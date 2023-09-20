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Posted Сегодня, 15:01

Published Сегодня, 15:01

Modified Сегодня, 15:03

Updated Сегодня, 15:03

Фестиваль современного искусства

В Белгородскую область привезли картины художников из Италии, Китая и Мексики

20 сентября 2023, 15:01
Фото: пресс-служба Белгородской области
Фестиваль современного искусства

Фестиваль современного искусства стартовал в Белгородской области

В Старый Оскол приехал один из масштабных фестивалей современного искусства. На этот раз белгородцев ждут экскурсии, лекции, мастер-классы и инклюзивная программа, сообщили в региональном правительстве.

В Старом Осколе Белгородской области стартовал Международный фестиваль современного искусства. Организаторы привезли работы художников из Судана, Мексики, Китая, Испании и Италии. Представлены и картины российских авторов. Часть работ на фестивале ARTLIFE FEST TOUR дополнена эффектами дополненной реальности.

В этом году белгородцы смогут попробовать себя в роли художника в творческой зоне, а для незрячих посетителей организаторы подготовили инклюзивную программу с использованием тактильных макетов и станций.

Кроме этого, жители региона смогут поучаствовать в экскурсиях, мастер-классах от художников для детей и взрослых, а также послушать лекции от ведущих экспертов арт-индустрии.

Фестиваль современного искусства можно посетить до 30 сентября с 10:00 до 20:00 в выставочном пространстве центра «Славянский». Для участия необходимо зарегистрироваться и получить бесплатный билет.

Организаторы уточнили, что выставку могут посетить и дети в возрасте от 12 лет.

Напомним, что ранее белгородцам не пришлось по душе современное искусство. В этом году белгородцам показали скульптуру, которую в народе прозвали «человек-выблевок». Жители Старого Оскола настолько не оценили арт-объект, что создали петицию, где просили закрыть выставку.

Фестиваль современного искусстваФестиваль современного искусства
Фестиваль современного искусстваФестиваль современного искусства
Фестиваль современного искусстваФестиваль современного искусства
Фестиваль современного искусстваФестиваль современного искусства
Фестиваль современного искусстваФестиваль современного искусства
Фестиваль современного искусстваФестиваль современного искусства
Фестиваль современного искусства
Фото: пресс-служба Белгородской области
«Человека-выблевку» в Старом Осколе уберут в другой зал и покажут только на экскурсии
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