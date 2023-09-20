В Белгородской области снижается количество женщин в фертильном возрасте

В Белгородской области наблюдается тенденция снижения количества женщин в фертильном возрасте при росте общего числа женщин. Так за последние 10 лет численность молодых женщин детородного возраста (15 — 29 лет) сократилось на 33%. По прогнозам Росстата, эта тенденция сохранится и в последующие периоды. Для городского населения Белгородской области темп снижения ещё значительней — 35%, а для сельского несколько ниже — 30%.