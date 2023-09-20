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В Белгородской области снижается количество женщин в фертильном возрасте

В Белгородской области снижается количество женщин в фертильном возрасте

20 сентября 2023, 11:42
Фото: Midjourney
За последние 10 лет численность молодых женщин детородного возраста сократилось на 33%. Это следует из региональной программы по повышению рождаемости.

В Белгородской области наблюдается тенденция снижения количества женщин в фертильном возрасте при росте общего числа женщин. Так за последние 10 лет численность молодых женщин детородного возраста (15 — 29 лет) сократилось на 33%. По прогнозам Росстата, эта тенденция сохранится и в последующие периоды. Для городского населения Белгородской области темп снижения ещё значительней — 35%, а для сельского несколько ниже — 30%.

В настоящее время в группе женщин репродуктивного возраста преобладают женщины от 30 до 40 лет, а в дальнейшем при смене поколений основную долю женщин в фертильном возрасте составят белгородки в возрасте от 40 лет.

В части городского населения прослеживается аналогичная тенденция, а в части сельского населения из-за однородности возрастных групп данная тенденция будет прослеживаться менее заметно.

Из общей численности женщин в возрасте 15 лет и более, родивших детей, первого ребёнка в 15-19 лет родили 14,4% белгородок, в возрасте 20-24 года — 53,4%, в возрасте 25-29 лет — 22%, в возрасте 30-34 года — 7,2%, а в возрасте 35 лет и более — 3%.

Эксперты отметили, что общее снижение числа женщин в фертильном возрасте, а также «старение» данной категории приведёт к дальнейшему снижению общего числа родившихся в регионе.

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#Общество#Белгородская область#Рождаемость#Росстат#Женщины#Белгород#Кристина Семенчук#Региональная программа
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