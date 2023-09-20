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Published Сегодня, 12:17

Modified Сегодня, 12:19

Updated Сегодня, 12:19

В Белгородской области резко уменьшилось число детей до четырёх лет

В Белгородской области резко уменьшилось число детей до четырёх лет

20 сентября 2023, 12:17
Фото: Midjourney
Правительство Белгородской области утвердило региональную программу по повышению рождаемости. В документах указано, что численность детского населения до четырёх лет в регионе снизилась.
Сюжет
Дети

Общая численность детей и подростков в возрасте от 0 до 18 лет по сравнению с 2016 годом в Белгородской области увеличилась на 9,5 тыс. человек или на 3,2% и составила на 1 января 2022 года 302,2 тыс. человек.

Численность детского городского населения увеличилась на 11,7 тыс. человек, или на 6%, но снизилась численность детского сельского населения на 2,3 тыс. человек (2,4%).

При этом численность детского населения в возрасте от 0 до 4 лет уменьшилась на 13,1 тыс. человек — на 14,8% и составила на 1 января 2022 года 75,5 тыс. человек. Эксперты отметили, что с 2016 года по настоящее время в данной возрастной группе сохраняется общая тенденция снижения как городского, так и сельского детского населения. Большее снижение численности приходится на девочек.

В остальных детских возрастных группах произошло увеличение как общей численности населения, так и численности городского и сельского населения.

За год в Белгородской области число рождённых детей снизилось на 12,1%
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#Общество#Белгородская область#Дети#Рождаемость#Белгород#Кристина Семенчук
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