В Белгородской области резко уменьшилось число детей до четырёх лет

При этом численность детского населения в возрасте от 0 до 4 лет уменьшилась на 13,1 тыс. человек — на 14,8% и составила на 1 января 2022 года 75,5 тыс. человек. Эксперты отметили, что с 2016 года по настоящее время в данной возрастной группе сохраняется общая тенденция снижения как городского, так и сельского детского населения. Большее снижение численности приходится на девочек.