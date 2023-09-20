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Published Сегодня, 07:02

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Путепровод

В Белгородской области приступили к ремонту ещё одного путепровода

20 сентября 2023, 07:02
Фото: 1MI
Путепровод
Дорожники начали работы на транспортной развязке на дороге регионального значения в Старооскольском горокруге. Ремонт должен завершиться летом 2024 года, сообщили в областном правительстве.
Сюжет
Дороги

Дорожники продолжают ремонтировать путепровод в составе транспортной развязки на дороге регионального значения Магистраль 1-1 в Старооскольском горокруге. Объект располагается над трамвайными путями в Незнамово Старооскольского горокруга. К работам приступили 25 августа.

Протяжённость путепровода составила 66 метров. Ремонтом занимается компания «Мостдорстрой». Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В планах в рамках ремонтных работ заменить дорожное покрытие, усилить и обновить пролётные строения, восстановить гидроизоляцию пролётных строений. Также строители должны укрепить откосы, смонтировать новые ограждения, сделать наружное освещение.

На текущий момент специалисты демонтируют мостовое полотно первой очереди, уточнили в региональном правительстве. Пока движение автомобилей доступно по одной полосе в реверсивном режиме. Ремонт должны завершить к 30 июня следующего года.

Кроме того, приступить к ремонтным работам, которые должны проводить по нацпроекту в 2024 году, решили в 2023-м. Причиной стал большой объём работ.

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