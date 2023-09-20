Родственники раненного при обстреле белгородца рассказали о его состоянии

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Родственники парня, пострадавшего при обстреле села Максимовка, рассказали о его самочувствии. Они заявили, что жизни раненого ничего не угрожает.
Молодой человек — местный житель. Как сообщается, он находится в больнице, его уже прооперировали. Угрозы жизни и здоровью пострадавшего нет, утверждают врачи.
Село в Шебекинском горокруге 20 сентября попало под обстрелы противника дважды. При повторной атаке погиб мужчина. Ещё один парень получил ранения. Эту информацию подтвердил губернатор Вячеслав Гладков.
Как сообщалось, в момент прилёта погибший был в автомобиле и ехал по трассе. Он скончался на месте. Позже в Сети опубликовали видео с места обстрела, где видно сгоревшую машину.
Добавим, что сегодня в Максимовке также пострадала женщина — её контузило. От госпитализации она отказалась.