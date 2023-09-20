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Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

Больница

Родственники раненного при обстреле белгородца рассказали о его состоянии

20 сентября 2023, 14:26
Фото: 1MI
Больница
Стало известно о состоянии молодого человека, который пострадал при обстреле села Максимовка в Шебекинском горокруге. Он находится в больнице. Угроз для его жизни и здоровья нет. Об этом рассказали в репортаже «Вести Белгород».
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Обстрел

Родственники парня, пострадавшего при обстреле села Максимовка, рассказали о его самочувствии. Они заявили, что жизни раненого ничего не угрожает.

Молодой человек — местный житель. Как сообщается, он находится в больнице, его уже прооперировали. Угрозы жизни и здоровью пострадавшего нет, утверждают врачи.

Село в Шебекинском горокруге 20 сентября попало под обстрелы противника дважды. При повторной атаке погиб мужчина. Ещё один парень получил ранения. Эту информацию подтвердил губернатор Вячеслав Гладков.

Как сообщалось, в момент прилёта погибший был в автомобиле и ехал по трассе. Он скончался на месте. Позже в Сети опубликовали видео с места обстрела, где видно сгоревшую машину.

Добавим, что сегодня в Максимовке также пострадала женщина — её контузило. От госпитализации она отказалась.

При повторном обстреле Белгородской области погиб мужчина, ещё один ранен
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