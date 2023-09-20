Родственники раненного при обстреле белгородца рассказали о его состоянии

Стало известно о состоянии молодого человека, который пострадал при обстреле села Максимовка в Шебекинском горокруге. Он находится в больнице. Угроз для его жизни и здоровья нет. Об этом рассказали в репортаже «Вести Белгород».

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