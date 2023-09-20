Предприятия, на которых работают женщины, на 70% чаще выходят на новые рынки

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
В связи с этим идеи гендерного равенства и поддержки женщин по-прежнему актуальны. На эти тенденции не оказали никакого влияния ни катаклизмы, которые сейчас происходят в мире, ни экономическая и политическая турбулентность, пишет 56orb.ru.
По данным Всемирного экономического форума, организации с diversity в управленческих командах используют инновации, поэтому их доходы на 19 процентов выше. Эксперты подчеркнули, что большое количество профессий для женщин труднодоступны. Например, за последнее двадцатилетие число женщин-программистов увеличилось всего на два процента.
Российская экономика крайне заинтересована в привлечении специалистов женского пола. Особенно эта потребность растет в моменты кризиса. На саммите FWD. Woman Summit эксперты обсудят возможные пути решения этой проблемы. Кроме этого, в повестку встречи войдут вопросы, связанные с работой карьерных и социальных лифтов в Российской Федерации. Также будут рассматриваться меры для поддержки женщин, от Москвы до Владивостока. Напомним, саммит пройдет при участии Forbes Woman в Москве 29 сентября.
В программу мероприятия включены выступления собственника и главы тульского агрохолдинга «Лазаревское» Кристины Романовской, акционера новосибирской авиакомпании S7 Татьяны Филевой и предпринимателя, совладельца и вдохновителя тамбовской коллекции ресторанов и отелей WeFamilyGroup.
О правилах и стратегиях корпораций в рамках отдельной сессии расскажут замгендиректора по экономике и финансам группы «Самолет» Наталья Грознова, вице-президент — финансовый директор группы компаний «Дело» Елена Свирина и другие.
В качестве почетных гостей на мероприятие приглашены представители различных профессиональных направлений, в том числе — науки и спорта. Это — космонавт-испытатель отряда Центра подготовки космонавтов Анна Кикина, основатель проекта «От Ба» Дарья Леднева, основатель женской футбольной школы в Дагестане Эльмира Ибрагимова и актриса театра и кино, активно снимающаяся в Голливуде, Дарья Леднева.
Организаторы запланировали онлайн-трансляцию для некоторых сессий форума. Информационным партнером саммита выступает медиахолдинг 1MI. Подробности мероприятия можно узнать на официальном сайте FWD. Woman Summit.