Предприятия, на которых работают женщины, на 70% чаще выходят на новые рынки

Российская экономика крайне заинтересована в привлечении специалистов женского пола. Особенно эта потребность растет в моменты кризиса. На саммите FWD. Woman Summit эксперты обсудят возможные пути решения этой проблемы. Кроме этого, в повестку встречи войдут вопросы, связанные с работой карьерных и социальных лифтов в Российской Федерации. Также будут рассматриваться меры для поддержки женщин, от Москвы до Владивостока. Напомним, саммит пройдет при участии Forbes Woman в Москве 29 сентября.