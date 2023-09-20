Posted Сегодня, 18:30
Published Сегодня, 18:30
Modified Сегодня, 18:39
Updated Сегодня, 18:39
Полиция задержала подозреваемого в поджоге буквы Z в Белгороде на улице Ватутина, рядом с отелем «Амакс». Вандалом оказался 28-летний житель Калининградской области.
В комнате общежития, где он жил, нашли предметы, конструкция которых схожа с гранатой РГД-5 и тротиловой шашкой. Сейчас их исследуют.
Против мужчины возбудили уголовное дело за вандализм по ч. 2 ст. 214. Подозреваемого задержали. Непослушного туриста в настоящее время проверяют на причастность к другим преступлениям в Белгородской области. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Предварительно стало известно, что правонарушителя нашли, 19 сентября. Напомним, подожгли инсталляцию с буквой Z вечером 17 сентября. Этот момент попал на камеры видеонаблюдения, так что вандала быстро смогли найти, к тому же он прославился среди белгородцев, хотя и не в лучшем свете. Подожжённая конструкция не получила сильных повреждений — её быстро восстановили.