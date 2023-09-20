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Подожжённая конструкция "Z" на Харгоре

Полиция задержала подозреваемого в поджоге буквы Z в Белгороде

20 сентября 2023, 18:30
Фото: Telegram-канал "Блэтгород"
Подожжённая конструкция "Z" на Харгоре
Правонарушителем оказался житель западной окраины России. В его комнате нашли опасные предметы, которые сейчас проходят экспертизу. Подробности рассказали в УМВД по Белгородской области.

Полиция задержала подозреваемого в поджоге буквы Z в Белгороде на улице Ватутина, рядом с отелем «Амакс». Вандалом оказался 28-летний житель Калининградской области.

В комнате общежития, где он жил, нашли предметы, конструкция которых схожа с гранатой РГД-5 и тротиловой шашкой. Сейчас их исследуют.

Против мужчины возбудили уголовное дело за вандализм по ч. 2 ст. 214. Подозреваемого задержали. Непослушного туриста в настоящее время проверяют на причастность к другим преступлениям в Белгородской области. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Предварительно стало известно, что правонарушителя нашли, 19 сентября. Напомним, подожгли инсталляцию с буквой Z вечером 17 сентября. Этот момент попал на камеры видеонаблюдения, так что вандала быстро смогли найти, к тому же он прославился среди белгородцев, хотя и не в лучшем свете. Подожжённая конструкция не получила сильных повреждений — её быстро восстановили.

Видео с моментом поджога буквы Z в Белгороде появилось в Сети
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#Уголовное дело#Вандализм#Поджог#Белгород#Милена Фишер#Z
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