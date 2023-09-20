Полиция задержала подозреваемого в поджоге буквы Z в Белгороде

Предварительно стало известно, что правонарушителя нашли, 19 сентября. Напомним, подожгли инсталляцию с буквой Z вечером 17 сентября. Этот момент попал на камеры видеонаблюдения, так что вандала быстро смогли найти, к тому же он прославился среди белгородцев, хотя и не в лучшем свете. Подожжённая конструкция не получила сильных повреждений — её быстро восстановили.