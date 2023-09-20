По-летнему тепло: какой будет погода в Белгородской области в четверг

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
В Белгородской области пока сохраняется бабье лето. 21 сентября, в четверг, в регионе будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный в ночное время 2-7 м/с. Днём ожидаются порывы 5-10 м/с. В тёмное время суток температура опустится до +7…+12 ˚С. Днём воздух прогреется до +22…+27 ˚С.
В Белгороде без осадков. Ночью ветер юго-восточный 2 м/с, ожидается до +11 ˚С. Днём ветер сохраняется, потеплеет до +26 ˚С.
Тепло будет в областном центре и в пятницу, 22 сентября. В тёмное время суток ветер восточный 3 м/с и до +11 ˚С. Днём ветер юго-восточный 3 м/с. Температура поднимется до +25 ˚С.
Тёплая погода в Белгороде сохранится и в выходные. Дождей не ожидается. Начало следующей недели, по прогнозу синоптиков, будет таким же.