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Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Осенний воздух в Белгородской области прогреется до +27 ˚С

По-летнему тепло: какой будет погода в Белгородской области в четверг

20 сентября 2023, 13:06
Фото: 1MI

Осенний воздух в Белгородской области прогреется до +27 ˚С

Тёплая погода порадует белгородцев 21 сентября. При этом будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.
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Погода

В Белгородской области пока сохраняется бабье лето. 21 сентября, в четверг, в регионе будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный в ночное время 2-7 м/с. Днём ожидаются порывы 5-10 м/с. В тёмное время суток температура опустится до +7…+12 ˚С. Днём воздух прогреется до +22…+27 ˚С.

В Белгороде без осадков. Ночью ветер юго-восточный 2 м/с, ожидается до +11 ˚С. Днём ветер сохраняется, потеплеет до +26 ˚С.

Тепло будет в областном центре и в пятницу, 22 сентября. В тёмное время суток ветер восточный 3 м/с и до +11 ˚С. Днём ветер юго-восточный 3 м/с. Температура поднимется до +25 ˚С.

Тёплая погода в Белгороде сохранится и в выходные. Дождей не ожидается. Начало следующей недели, по прогнозу синоптиков, будет таким же.

Солнечный день наступает на пятки: Белгород радуется бабьему лету
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#Белгородская область#Погода#Ветер#Прогноз погоды#Белгород#Наталья Корявых#Облачность
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