По-летнему тепло: какой будет погода в Белгородской области в четверг

В Белгородской области пока сохраняется бабье лето. 21 сентября, в четверг, в регионе будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный в ночное время 2-7 м/с. Днём ожидаются порывы 5-10 м/с. В тёмное время суток температура опустится до +7…+12 ˚С. Днём воздух прогреется до +22…+27 ˚С.