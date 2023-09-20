Одного мальчика сбили, второй пострадал в авто в ДТП в Белгородской области

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
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Два ребёнка пострадали в авариях в Белгородской области за день. Одного из них сбили неподалёку от пешеходного перехода.
В Алексеевке 20-летняя девушка за рулём иномарки сбила 11-летнего мальчика. Он переходил проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости. Ребёнок получил травмы.
В Старом Осколе на ул. Архитектора Бутовой 51-летний водитель Toyota при повороте не уступил дорогу автомобилю Daewoo. В аварии пострадали пассажиры второй иномарки — 35-летняя женщина и 7-летний мальчик.
В Белгородском районе на объездной дороге водитель грузовика не рассчитал дистанцию с иномаркой и въехал в неё. В ДТП травмы получила 83-летняя пассажирка легковушки. В Разумном 62-летний водитель иномарки столкнулся с Nissan. 29-летняя девушка за рулём второго авто пострадала.
Ещё три ДТП произошло в Белгороде. На улице Щорса 40-летний водитель иномарки при въезде во двор столкнулся с 18-летним велосипедистом. Последний получил травмы. На Губкина водитель Mercedes развернулась через сплошную и столкнулась с мотоциклистом — он также пострадал. На Богданке тем временем при обгоне женщина за рулём иномарки столкнулась с мотоциклом. Водитель последнего получил травмы.