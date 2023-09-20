Одного мальчика сбили, второй пострадал в авто в ДТП в Белгородской области

Ещё три ДТП произошло в Белгороде. На улице Щорса 40-летний водитель иномарки при въезде во двор столкнулся с 18-летним велосипедистом. Последний получил травмы. На Губкина водитель Mercedes развернулась через сплошную и столкнулась с мотоциклистом — он также пострадал. На Богданке тем временем при обгоне женщина за рулём иномарки столкнулась с мотоциклом. Водитель последнего получил травмы.