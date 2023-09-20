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Posted Сегодня, 14:25

Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:36

Updated Сегодня, 14:36

Исследование глаза в больнице

Нездоровый взгляд: можно ли проверить свои органы через сетчатку глаза?

20 сентября 2023, 14:25
Фото: 1MI
Исследование глаза в больнице

Новый фейк о возможности проверить здоровье через сетчатку распространяют в Сети

В социальных сетях стали распространяться предложения пройти платную диагностику сетчатки глаза: якобы таким образом можно узнать о своих заболеваниях. Но учёные считают этот способ нерабочим, и вот почему.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

В социальных сетях стали распространяться предложения пройти за плату «иридодиагностику». Утверждается, что если «какой-то орган испытывает дефицит микроэлементов, в нём появляется паразит или развивается болезнь — информация об этом сразу попадает в клетки радужки и меняет ее окраску».

Но данный метод учёными считается лженаучным. Сайт «Антропогенез.ру» приводит текст выступления военного врача и члена Клуба научных журналистов и Ассоциации медицинских журналистов Алексея Водовозова. Он утверждает, что метод иридодиагностики — лженаучен и не проверен.

Так, например, в 1979 году в США несколько иридодиагностов и их гуру Бернард Йенсен угадывал больных и здоровых людей. Как утверждает Водовозов, в 74% случаев больные угаданы не были, зато 88% здоровых были названы больными. Были случаи, когда одному и тому же пациенту иридодиагносты ставили разные диагнозы.

Таким образом, распространяемая в социальных сетях информация не соответствует действительности. Иридодиагностики не является научно доказанным методом лечения, а сведения об её эффективности в авторитетных источниках отсутствуют.

Согласно прогнозам, в 2023 году в интернете будет опубликовано свыше 12,5 млн фейков. За два года их количество выросло в восемь раз. «Лапша Медиа» — фактчекерский проект, опровергающий недостоверную информацию. На сайте проекта теперь можно размещать собственные разборы. Внести вклад в борьбу с фейками может каждый. Инструкция и самые важные правила проверки данных на достоверность уже ждут вас на сайте.

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#Общество#Белгородская область#Здоровье#Фейки#Глаза#Артем Черненко#Недостоверная информация#Лапша медиа
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