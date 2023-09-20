Нездоровый взгляд: можно ли проверить свои органы через сетчатку глаза?

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
В социальных сетях стали распространяться предложения пройти за плату «иридодиагностику». Утверждается, что если «какой-то орган испытывает дефицит микроэлементов, в нём появляется паразит или развивается болезнь — информация об этом сразу попадает в клетки радужки и меняет ее окраску».
Но данный метод учёными считается лженаучным. Сайт «Антропогенез.ру» приводит текст выступления военного врача и члена Клуба научных журналистов и Ассоциации медицинских журналистов Алексея Водовозова. Он утверждает, что метод иридодиагностики — лженаучен и не проверен.
Так, например, в 1979 году в США несколько иридодиагностов и их гуру Бернард Йенсен угадывал больных и здоровых людей. Как утверждает Водовозов, в 74% случаев больные угаданы не были, зато 88% здоровых были названы больными. Были случаи, когда одному и тому же пациенту иридодиагносты ставили разные диагнозы.
Таким образом, распространяемая в социальных сетях информация не соответствует действительности. Иридодиагностики не является научно доказанным методом лечения, а сведения об её эффективности в авторитетных источниках отсутствуют.
Согласно прогнозам, в 2023 году в интернете будет опубликовано свыше 12,5 млн фейков. За два года их количество выросло в восемь раз. «Лапша Медиа» — фактчекерский проект, опровергающий недостоверную информацию. На сайте проекта теперь можно размещать собственные разборы. Внести вклад в борьбу с фейками может каждый. Инструкция и самые важные правила проверки данных на достоверность уже ждут вас на сайте.