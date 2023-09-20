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Published Сегодня, 15:06

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Updated Сегодня, 15:22

Здание цемзавода в Белгороде

Не только цемзавод: какие предприятия могут быть виноваты в запылении Белгорода

20 сентября 2023, 15:06
Фото: Bel.ru
Здание цемзавода в Белгороде

Директор цемзавода назвал возможную причину запыления Белгорода

Гендиректор «Белгородского цементного завода» Эдуард Андросов пообщался с журналистами по поводу выпавшего не так давно на машины Белгорода налёта. По его словам, виноватыми в случившемся могут быть другие предприятия.

В начале сентября жители Белгорода в очередной раз пожаловались на покрывший машины пыльный налёт. По мнению некоторых белгородцев, ответственным за выбросы может быть цемзавод.

Но его гендиректор Эдуард Андросов категорически отрицает причастность предприятия к загрязнению города. По его словам, в округе достаточно других заводов и организаций, чья работа приводит к появлению больших объёмов пыли.

Это все строительные организации, которые производят либо асфальт, либо кирпич, либо стройматериалы. Не только цемент: любые, где есть выбрасывающие в воздух источники.
Эдуард Андросов

По словам гендиректора, рядом с цемзаводом много других предприятий и строек, пыль с которых развозят по округе в том числе и машины. И обвинять в запылении города цемзавод со стороны белгородцев не совсем корректно, нужно «быть лояльнее».

Андросов также отмечает, что у цемзавода всего один источник выброса пара — стометровая труба, которую видно чуть ли не с Крейды. Не будь её, то о предприятии никто бы плохо и не думал, считают работающие там люди.

Сегодня руководство цемзавода отвечало на претензии белгородцев. Последние считают, что предприятие виновато в выпавшем на автомобили белом налёте. Гендиректор всё отвергает: подробнее об этом — в отдельном материале.

Он вам не дымок: директор цемзавода прокомментировал обвинения в запылении Белгорода
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#Белгородская область#Цементный завод#Предприятия#Новости Белгорода#Строительные организации#Белгород#Выбросы#Пыль#Артем Черненко#Юрий Андросов
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