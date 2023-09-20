Не только цемзавод: какие предприятия могут быть виноваты в запылении Белгорода

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
В начале сентября жители Белгорода в очередной раз пожаловались на покрывший машины пыльный налёт. По мнению некоторых белгородцев, ответственным за выбросы может быть цемзавод.
Но его гендиректор Эдуард Андросов категорически отрицает причастность предприятия к загрязнению города. По его словам, в округе достаточно других заводов и организаций, чья работа приводит к появлению больших объёмов пыли.
Это все строительные организации, которые производят либо асфальт, либо кирпич, либо стройматериалы. Не только цемент: любые, где есть выбрасывающие в воздух источники.
Эдуард Андросов
По словам гендиректора, рядом с цемзаводом много других предприятий и строек, пыль с которых развозят по округе в том числе и машины. И обвинять в запылении города цемзавод со стороны белгородцев не совсем корректно, нужно «быть лояльнее».
Андросов также отмечает, что у цемзавода всего один источник выброса пара — стометровая труба, которую видно чуть ли не с Крейды. Не будь её, то о предприятии никто бы плохо и не думал, считают работающие там люди.
Сегодня руководство цемзавода отвечало на претензии белгородцев. Последние считают, что предприятие виновато в выпавшем на автомобили белом налёте. Гендиректор всё отвергает: подробнее об этом — в отдельном материале.