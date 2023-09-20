На оживлённой улице в Белгороде изменилась схема движения автомобилей

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Новую схему движения ввели на Студенческой в Белгороде. На участке от улицы Некрасова до улицы Садовой изменилось движение по полосам. Теперь на подъезде к Садовой организовано три полосы «на выпуск» и одна — «на приём» транспорта.
В пресс-службе регионального Центра организации дорожного движения (ЦОДД) объяснили, что это изменение позволит увеличить пропускную способность пересечения и исключит лишние перестроения автомобилей, что повысит безопасность.
В ЦОДД также напомнили, что со стороны авторынка по улице Студенческой организовано двухполосное движение: правая полоса отвечает за движение прямо и направо, левая — только за поворот налево.