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Автомобили

На оживлённой улице в Белгороде изменилась схема движения автомобилей

20 сентября 2023, 06:59
Фото: 1MI
Автомобили
Изменения коснулись улицы Студенческой. На подъезде к улице Садовой теперь три полосы отвечают за выпуск автомобилей и одна — за приём. Об этом сообщили в ЦОДД Белгородской области.

Новую схему движения ввели на Студенческой в Белгороде. На участке от улицы Некрасова до улицы Садовой изменилось движение по полосам. Теперь на подъезде к Садовой организовано три полосы «на выпуск» и одна — «на приём» транспорта.

В пресс-службе регионального Центра организации дорожного движения (ЦОДД) объяснили, что это изменение позволит увеличить пропускную способность пересечения и исключит лишние перестроения автомобилей, что повысит безопасность.

В ЦОДД также напомнили, что со стороны авторынка по улице Студенческой организовано двухполосное движение: правая полоса отвечает за движение прямо и направо, левая — только за поворот налево.

Новая схема движения транспортаНовая схема движения транспорта
Новая схема движения транспорта
Фото: ЦОДД Белгородской области
В Новой жизни в Белгороде изменилась схема движения
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#Автомобиль#Транспорт#Схема движения#Изменения#Новости Белгорода#Белгород#Александра Склярова
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