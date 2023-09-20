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Минобороны сообщило об уничтожении украинских дронов над Белгородской областью

Минобороны сообщило об уничтожении украинских дронов над Белгородской областью

19 сентября 2023, 22:00
Фото: 1MI
Российские ПВО сбили несколько украинских БПЛА вечером во вторник, 19 сентября, сообщили в Минобороны.

Атака двумя дронами над Белгородской и Орловской областями была пресечена в 21.00 мск. Еще один беспилотник был сбит над Белгородской областью около 23.45 мск. В последнем случае был уничтожен БПЛА самолетного типа. В Минобороны заявили о «попытке киевского режима совершить террористическую атаку (при помощи БПЛА) по объектам на территории Российской Федерации».

Ранее сообщалось о том, что один из беспилотников был сбит на подлете к Шебекино. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

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#Белгородская область#Орловская область#Минобороны#БПЛА
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