Минобороны сообщило об уничтожении украинских дронов над Белгородской областью

Атака двумя дронами над Белгородской и Орловской областями была пресечена в 21.00 мск. Еще один беспилотник был сбит над Белгородской областью около 23.45 мск. В последнем случае был уничтожен БПЛА самолетного типа. В Минобороны заявили о «попытке киевского режима совершить террористическую атаку (при помощи БПЛА) по объектам на территории Российской Федерации».