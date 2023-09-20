Кубки «из берёзовой коры»: четвертьфинал «Тремпеля» обойдётся в 3,5 млн рублей

Согласно документам госзакупки, для проведения мероприятия необходимы видеорежиссёр, помощник видеорежиссёра и звукорежиссёр. Для работы каждому необходимо иметь опыт работы с видео- и аудиоконтентом, знание технических особенностей и специфики работы на концертных площадках Белгородской области. В услуги по организационно-техническому обеспечению входит аренда видеооборудования, звукового и светового оборудования. Также в обязанности исполнителя входит: