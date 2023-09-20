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ЦМИ Белгорода ищет организатора четвертьфинала для лиги МС КВН «Тремпель»

Кубки «из берёзовой коры»: четвертьфинал «Тремпеля» обойдётся в 3,5 млн рублей

20 сентября 2023, 14:58
Фото: 1MI
ЦМИ Белгорода ищет организатора четвертьфинала для лиги МС КВН «Тремпель»

ЦМИ Белгорода ищет организатора четвертьфинала для лиги МС КВН «Тремпель»

14 сентября центр молодёжных инициатив разместил госзакупку на оказание услуг по организации и проведению четвертьфинала официальной лиги МС КВН «Тремпель». Начальная цена заказа — 3,5 миллиона рублей.

Согласно документам госзакупки, для проведения мероприятия необходимы видеорежиссёр, помощник видеорежиссёра и звукорежиссёр. Для работы каждому необходимо иметь опыт работы с видео- и аудиоконтентом, знание технических особенностей и специфики работы на концертных площадках Белгородской области. В услуги по организационно-техническому обеспечению входит аренда видеооборудования, звукового и светового оборудования. Также в обязанности исполнителя входит:

  • разработка сценария;
  • поиск и подбор редакторского и режиссёрского состава мероприятия;
  • специалистов по созданию таргетированной рекламы, по общему менеджменту и медиасопровождению мероприятия.

Что касается требований к организации и условиям проживания редакторского состава, то требование включает размещение в номерах гостиницы, имеющей не менее трёх звёзд. Для организации рабочего места оргкомитета необходима закупка канцелярских товаров, продуктов питания и одноразовой посуды.

По документам закупки, члены жюри выбираются организатором из числа руководителей молодёжных областных подразделений, директоров медийных холдингов, блогеров, стримеров, спортсменов, которые участвовали в играх Высшей лиги КВН. Количество членов жюри — не менее 5 человек.

Кубки победителей (в количестве трёх штук), согласно запросу ЦМИ, будут деревянные, из берёзовой фанеры. Меню составят две упаковки кофе, от 200 пакетиков чая, 2 кг сахара, 2 кг печенья не менее пяти видов и столько же конфет, а также 2 кг вафлей.

На данный момент закупка переведена на этап «Работа комиссии». Подача заявок заканчивается первого октября. Срок оказания услуг: с даты заключения контракта по 10 октября 2023 года.

Напомним, что управление капитального ремонта ищет исполнителя проектных работ по строительству лечебного корпуса №3 детской областной клинической больницы. Начальная цена контракта — 12,35 миллиона рублей.

#Общество#Белгородская область#ЦМИ#Госзакупки#Эксклюзив#Белгород#Госзакупка#Татьяна Лукащева#Тремпель#Высшая лига квн#МС КВН
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