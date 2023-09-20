Кубки «из берёзовой коры»: четвертьфинал «Тремпеля» обойдётся в 3,5 млн рублей

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Published Сегодня, 14:58
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Согласно документам госзакупки, для проведения мероприятия необходимы видеорежиссёр, помощник видеорежиссёра и звукорежиссёр. Для работы каждому необходимо иметь опыт работы с видео- и аудиоконтентом, знание технических особенностей и специфики работы на концертных площадках Белгородской области. В услуги по организационно-техническому обеспечению входит аренда видеооборудования, звукового и светового оборудования. Также в обязанности исполнителя входит:
Что касается требований к организации и условиям проживания редакторского состава, то требование включает размещение в номерах гостиницы, имеющей не менее трёх звёзд. Для организации рабочего места оргкомитета необходима закупка канцелярских товаров, продуктов питания и одноразовой посуды.
По документам закупки, члены жюри выбираются организатором из числа руководителей молодёжных областных подразделений, директоров медийных холдингов, блогеров, стримеров, спортсменов, которые участвовали в играх Высшей лиги КВН. Количество членов жюри — не менее 5 человек.
Кубки победителей (в количестве трёх штук), согласно запросу ЦМИ, будут деревянные, из берёзовой фанеры. Меню составят две упаковки кофе, от 200 пакетиков чая, 2 кг сахара, 2 кг печенья не менее пяти видов и столько же конфет, а также 2 кг вафлей.
На данный момент закупка переведена на этап «Работа комиссии». Подача заявок заканчивается первого октября. Срок оказания услуг: с даты заключения контракта по 10 октября 2023 года.
Напомним, что управление капитального ремонта ищет исполнителя проектных работ по строительству лечебного корпуса №3 детской областной клинической больницы. Начальная цена контракта — 12,35 миллиона рублей.