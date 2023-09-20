«Как на дрожжах»: какие товары в Белгороде подорожали до 400%

Косметические товары за пару лет стали дороже на 28%. Разрыв в чуть более один процент с зоотоварами. А ещё быть красивыми и ухоженными белгородцам за два с половиной года стало на 6% дороже, чем быть здоровыми, несмотря на то, что с прошлого года медицинские товары увеличились в цене на 8%, а косметика и уходовые средства по отдельным категориям даже незначительно подешевели.