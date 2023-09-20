«Как на дрожжах»: какие товары в Белгороде подорожали до 400%

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
«Золотую медаль» по росту цен с 2021 года заполучили отдельные категории товаров для детей — выросли почти на 455%, на втором месте — автотовары, товары для дома, строительные материалы и инструменты — 31-38%, а вот меньше всего для белгородцев подорожала категория «табакокурение» — там рост составил около 7%.
В области заботиться о детях оказалось самым «дорогим удовольствием». С осени прошлого года цены резко увеличились на 341%. А в тот же период за 2021–2022 годы — всего на 25%. К примеру, с 2021 года бутылочки для кормления фирмы Twistshake стали дороже почти на 645%, а силиконовые пустышки этого же бренда — на 572%. Стоит отметить и подорожание кондиционера для стирки фирмы «Ушастый Нянь» — 134%, а также пятновыводителя — 30%.
Что касается детского питания, здесь уже есть свои и взлёты, и падения. Среди смесей за три года меньше всего изменилась цена на Nutrilon — 1,3%. А вот смесь «Агуша» подорожала на целых 127%.
Так, с сентября 2021 по сентябрь 2022 года среднее увеличение цен составило всего около 26%, а вот с лета 2023 года — рост ценников стремительно стал исчисляться сотнями процентов.
За два с половиной года увеличились цены и на данную категорию товаров. В среднем — на 38%. Основное увеличение цен пришлось на период с января 2022 года по январь 2023. года. В среднем за год — на 15%. Больше всего это коснулось:
А вот цены на потолочные плинтусы с 2021 года снизились до 96%. Не так сильно набрали стоимость свёрла и наборы свёрл, то же самое касается и большей части производителей керамической плитки (исключения составили Azori и Cersanit, меньше всего подорожала продукция марки М-Квадрат).
Здесь общий подъём себестоимости с 2021 года — почти 34%. Но, по сравнению с другими категориями товаров, как раз товары для дома (как и табачная продукция) изменялись в ценниках более плавно, без особых скачков в цене. Больше всего категория дорожала в 2022 году — на 35%. А вот за прошедший год цены даже снизились, однако ненамного — на 1,3%.
С 2021 года белгородцам стало дороже спасаться от комаров, т. к. большая часть фирм по продаже фумигаторов кардинально подняли цены. В целом, все средства от насекомых «набрали» в цифрах. Убираться белгородцам сегодня тоже приходится ощутимо дороже. Чистка ковров и прочистка труб оказались менее затратными частями уборки. А больше всего «кушает» стирка. Особенно пятновыводители и кондиционеры для стирки. Так, у Udalix и Vanish самая большая разница в цене — в сторону увеличения.
Средний процент увеличения — 31%. Начало 2022 года и 2023 года также стали самыми «затратными» (за год автотовары стали почти на 43% дороже). Уровень цен сегодня схож с ценами марта 2022 года. При этом наступила некоторая стабильность. С сентября 2022 года рост составил 8%. Заметно выросла котировка в категории разнообразных жидкостей. Цены продуктов популярных фирм увеличились более чем вдвое. Тормозные жидкости в среднем подорожали не так ощутимо.
Масляные фильтры для отечественных автомобилей марки LADA подорожали на 6% по сравнению с сентябрём 2022 года. При этом есть бренды, которые потеряли в цене до 30%. Цены на автомобильные свечи подросли на 2-46% в зависимости от бренда.
Косметические товары за пару лет стали дороже на 28%. Разрыв в чуть более один процент с зоотоварами. А ещё быть красивыми и ухоженными белгородцам за два с половиной года стало на 6% дороже, чем быть здоровыми, несмотря на то, что с прошлого года медицинские товары увеличились в цене на 8%, а косметика и уходовые средства по отдельным категориям даже незначительно подешевели.
На 4% упала средняя цена на средства для бриться, если сравнивать год к году. Чуть дешевле стали зубные пасты, прокладки, ополаскиватели для рта и туалетная бумага. А вот влажные салфетки стали дороже на 2%, краски для волос прибавили почти 6%, а средняя цена геля для душа выросла более чем на 10%.
Если говорить о брендах, то, для примера, ватные нити Zewa подорожали на 23%, а зубные пасты Colgate после роста в 2022 году за последние 12 месяцев подешевели в среднем на 7%. Мыло Palmolive тоже за год сбавило в цене — до 9%. Чего не скажешь о гелях для душа Act, где цифры составили те же 9%, но уже со знаком плюс.
Зато незначительно, но в среднем подешевели презервативы — на радость демографической политике в стране. Однако по отдельным брендам не всё так радушно. К примеру продукты марок «Неваляшка» и «Гороскоп любви» подорожали за год на на 27% и 31% соответственно. Сбавили в цене Vizit и Durex.
Напомним, что Росстат опубликовал обновлённые данные о ценах на топливо в российских регионах. В Белгородской области отмечается рост стоимости как дизеля, так и бензина. Также ФАС проверяет возможность манипуляции в мелкооптовой реализации бензина и дизельного топлива. Это связано с текущей ситуацией на рынке нефтепродуктов, следует из информации, опубликованной на сайте управления.