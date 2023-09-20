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Posted Сегодня, 12:32

Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Последствия обстрелов Грайворонского горокруга

Как белгородское приграничье пережило утренние обстрелы: фото и видео

20 сентября 2023, 12:32
Фото: Telegram-канал «Белгородский андеграунд»
Последствия обстрелов Грайворонского горокруга

Фото с места обстрелов белгородского приграничья появились в Сети

20 сентября ВСУ атаковали Шебекинский и Грайворонский горокруга. В Сети публикуют кадры с места событий. На фото видны разрушения.
Сюжет
Обстрел

В Сети появились кадры с мест обстрелов белгородского приграничья. Сегодня, 20 сентября, ВСУ атаковали Шебекинский и Грайворонский горокруга.

В Шебекинском округе противник ударил по селу Максимовка. Населённый пункт попал под огонь дважды. При втором обстреле погиб мужчина. В момент прилёта он был в автомобиле и ехал по трассе. Мужчина умер на месте. Ещё один человек пострадал — он получил осколочные ранения брюшной полости и рук. Его будут лечить в горбольнице №2 в Белгороде.

При первом обстреле контузию получила женщина, но она отказалась от госпитализации. Сильные повреждения зафиксировали в частном доме: пострадали крыша, фасад, забор и пристройка. В другом доме выбило окна и посекло фронтоны.

На видео, которое опубликовали в интернете, видно саму сгоревшую машину. Помимо этого, в Максимовке повредило остановку.

Последствия обстрелов Шебекинского горокруга
Видео: Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино»

Ещё под обстрелом было село Головчино в Грайворонском горокруге. Из-за атаки ВСУ повреждения получили четыре дома, автомобиль, мини-трактор. Нарушено электроснабжение одного из домовладений.

последствия обстрелов Грайворонского горокругапоследствия обстрелов Грайворонского горокруга
последствия обстрелов Грайворонского горокругапоследствия обстрелов Грайворонского горокруга
последствия обстрелов Грайворонского горокругапоследствия обстрелов Грайворонского горокруга
последствия обстрелов Грайворонского горокругапоследствия обстрелов Грайворонского горокруга
последствия обстрелов Грайворонского горокругапоследствия обстрелов Грайворонского горокруга
последствия обстрелов Грайворонского горокруга
Фото: Telegram-канал «Белгородский андеграунд»
При повторном обстреле Белгородской области погиб мужчина, ещё один ранен
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