Как белгородское приграничье пережило утренние обстрелы: фото и видео

В Шебекинском округе противник ударил по селу Максимовка. Населённый пункт попал под огонь дважды. При втором обстреле погиб мужчина. В момент прилёта он был в автомобиле и ехал по трассе. Мужчина умер на месте. Ещё один человек пострадал — он получил осколочные ранения брюшной полости и рук. Его будут лечить в горбольнице №2 в Белгороде.