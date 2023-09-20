Как белгородское приграничье пережило утренние обстрелы: фото и видео

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
В Сети появились кадры с мест обстрелов белгородского приграничья. Сегодня, 20 сентября, ВСУ атаковали Шебекинский и Грайворонский горокруга.
В Шебекинском округе противник ударил по селу Максимовка. Населённый пункт попал под огонь дважды. При втором обстреле погиб мужчина. В момент прилёта он был в автомобиле и ехал по трассе. Мужчина умер на месте. Ещё один человек пострадал — он получил осколочные ранения брюшной полости и рук. Его будут лечить в горбольнице №2 в Белгороде.
При первом обстреле контузию получила женщина, но она отказалась от госпитализации. Сильные повреждения зафиксировали в частном доме: пострадали крыша, фасад, забор и пристройка. В другом доме выбило окна и посекло фронтоны.
На видео, которое опубликовали в интернете, видно саму сгоревшую машину. Помимо этого, в Максимовке повредило остановку.
Ещё под обстрелом было село Головчино в Грайворонском горокруге. Из-за атаки ВСУ повреждения получили четыре дома, автомобиль, мини-трактор. Нарушено электроснабжение одного из домовладений.