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Врачи

Глава минздрава Иконников назвал зарплату врачей в регионе. Белгородцы удивились

20 сентября 2023, 07:46
Фото: 1MI
Врачи

Иконников: Средняя зарплата белгородских врачей превысила 70 тысяч рублей

Министр здравоохранения региона рассказал, сколько зарабатывают медработники в Белгородской области. Уровень их зарплаты меньше, чем в Москве и Подмосковье, но больше, чем в других регионах ЦФО.

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников рассказал, сколько зарабатывают медработники в регионе. Об этом он сообщил после жалобы белгородца, который считает, что врачам нужно увеличить зарплату.

По словам мужчины, в регионе «наконец-то взялись за здравоохранение», однако нужно увеличить оплату труда медикам, считает он. Белгородец уверен, что они должны зарабатывать минимум по 50 тыс. рублей. Он также поинтересовался, почему в Москве медсёстры получают порядка 60 тыс. рублей. На обращение белгородца ответил Иконников.

Заработная плата медицинских работников привязана к средней заработной плате в регионе от трудовой деятельности — по врачам 200% к средней по региону, среднему медицинскому персоналу — 100%.
Андрей Иконников, министр здравоохранения Белгородской области

В Белгородской области средняя зарплата составляет около 40 тыс. рублей. В Москве же речь идёт о сумме в 90 тыс. рублей. Однако зарплата медиков в Белгородской области всё равно выше, чем в других регионах ЦФО (за исключением столицы и Подмосковья), объяснил чиновник.

Средняя заработная плата в Белгородской области за восемь месяцев 2023 года по врачам — 83 тыс. рублей (73 тыс. рублей на руки после вычета НДФЛ), у среднего медицинского персонала — 41 тыс. рублей (35,5 тыс. рублей на руки после вычета НДФЛ). Данная заработная плата включает все виды выплат, в том числе за совместительство.
Андрей Иконников

Однако мужчина Иконникову не поверил. По словам белгородца, врачи в областной онкологической поликлинике получают 29 тыс. рублей. Вероятно, житель региона говорит об онкодиспансере. Он спрашивает, где же 73 тыс. рублей.

Слова белгородца поддержали и другие жители области. Особенно это касается совместительства, где медработники работают за четверых, но по факту якобы получают 20-25 тыс. рублей в «хороший месяц».

«Сейчас люди вас послушают и подумают, что медики шикуют. Выложите хоть одну квитанцию обычной медсестры, которая работает не 20 лет, на 1,25 ставки с совместительством. Пусть наши студентки знают, на что идут», — заключила белгородка.

В начале сентября белгородцы жаловались на задержку «военных» выплат медикам. Как сообщалось, врачи в Белгороде не получили федеральные выплаты за июль. Андрей Иконников тогда объяснил, что деньги в область на второе полугодие пока не поступили. Однако чиновник пообещал, что деньги медработникам направят.

В апреле 2023 года стало известно, что белгородские медики получат доплаты за лечение раненных в СВО. В указанный период в правительстве РФ утвердили правила предоставления межбюджетных трансфертов на доплаты медработникам, оказывающим помощь военнослужащим. Медицинским работникам должны дополнительно выплачивать от 20 тыс. до 100 тыс. рублей.

Белгородцы жалуются на задержку «военных» выплат медикам
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#Белгородская область#Медицина#Врачи#Зарплата#Белгород#Наталья Корявых#Андрей иконников
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