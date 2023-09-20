Глава минздрава Иконников назвал зарплату врачей в регионе. Белгородцы удивились

По словам мужчины, в регионе «наконец-то взялись за здравоохранение», однако нужно увеличить оплату труда медикам, считает он. Белгородец уверен, что они должны зарабатывать минимум по 50 тыс. рублей. Он также поинтересовался, почему в Москве медсёстры получают порядка 60 тыс. рублей. На обращение белгородца ответил Иконников.