Глава минздрава Иконников назвал зарплату врачей в регионе. Белгородцы удивились

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
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Updated Сегодня, 07:48
Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников рассказал, сколько зарабатывают медработники в регионе. Об этом он сообщил после жалобы белгородца, который считает, что врачам нужно увеличить зарплату.
По словам мужчины, в регионе «наконец-то взялись за здравоохранение», однако нужно увеличить оплату труда медикам, считает он. Белгородец уверен, что они должны зарабатывать минимум по 50 тыс. рублей. Он также поинтересовался, почему в Москве медсёстры получают порядка 60 тыс. рублей. На обращение белгородца ответил Иконников.
Заработная плата медицинских работников привязана к средней заработной плате в регионе от трудовой деятельности — по врачам 200% к средней по региону, среднему медицинскому персоналу — 100%.
Андрей Иконников, министр здравоохранения Белгородской области
В Белгородской области средняя зарплата составляет около 40 тыс. рублей. В Москве же речь идёт о сумме в 90 тыс. рублей. Однако зарплата медиков в Белгородской области всё равно выше, чем в других регионах ЦФО (за исключением столицы и Подмосковья), объяснил чиновник.
Средняя заработная плата в Белгородской области за восемь месяцев 2023 года по врачам — 83 тыс. рублей (73 тыс. рублей на руки после вычета НДФЛ), у среднего медицинского персонала — 41 тыс. рублей (35,5 тыс. рублей на руки после вычета НДФЛ). Данная заработная плата включает все виды выплат, в том числе за совместительство.
Андрей Иконников
Однако мужчина Иконникову не поверил. По словам белгородца, врачи в областной онкологической поликлинике получают 29 тыс. рублей. Вероятно, житель региона говорит об онкодиспансере. Он спрашивает, где же 73 тыс. рублей.
Слова белгородца поддержали и другие жители области. Особенно это касается совместительства, где медработники работают за четверых, но по факту якобы получают 20-25 тыс. рублей в «хороший месяц».
«Сейчас люди вас послушают и подумают, что медики шикуют. Выложите хоть одну квитанцию обычной медсестры, которая работает не 20 лет, на 1,25 ставки с совместительством. Пусть наши студентки знают, на что идут», — заключила белгородка.
В начале сентября белгородцы жаловались на задержку «военных» выплат медикам. Как сообщалось, врачи в Белгороде не получили федеральные выплаты за июль. Андрей Иконников тогда объяснил, что деньги в область на второе полугодие пока не поступили. Однако чиновник пообещал, что деньги медработникам направят.
В апреле 2023 года стало известно, что белгородские медики получат доплаты за лечение раненных в СВО. В указанный период в правительстве РФ утвердили правила предоставления межбюджетных трансфертов на доплаты медработникам, оказывающим помощь военнослужащим. Медицинским работникам должны дополнительно выплачивать от 20 тыс. до 100 тыс. рублей.